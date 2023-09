La pluie fait le beau temps au Grenier Boréal

Contrairement au reste des agriculteurs de la province, la coopérative de solidarité agroforestière de Minganie a tiré profit de la pluie abondante cet été.

Enracinée dans le sol sablonneux de Longue-Pointe-de-Mingan, la ferme maraîchère dépend des précipitations pour ses récoltes. La directrice générale de la coopérative, Rose-Aimée Auclair, fait état d’une saison extraordinaire.

Nos sols retiennent très mal l’eau, donc toute la pluie qui est tombée cet été nous a vraiment aidés à garder nos sols fertiles.

La récolte 2023 est parmi les meilleures de la ferme, qui fête ses dix ans cet été. De la quarantaine de légumes cultivés, les choux ont particulièrement su profiter de la météo.

Les choux ont vraiment besoin de beaucoup d’eau , indique-t-elle. Et d’autres ont aussi donné de très bons résultats, comme les céleris et les courges d’hiver.

Le seul problème rencontré cet été ne descendait pas des nuages. On a eu des difficultés à cause des rongeurs et des insectes ravageurs. Heureusement, la Minganie est pour l'instant épargnée de plusieurs insectes ravageurs qui s'en prennent aux récoltes [au sud de la province].

L’abondance de produits a permis de garnir les garde-manger d’un nombre grandissant de clients.

La tendance remarquée dans les dernières années ne s’estompe pas. Les Québécois sont à la recherche de produits frais et locaux , estime Rose-Aimée Auclair. Vu qu’on est un des seuls producteurs agricoles de la région, la demande se fait ressentir.

Retard de livraison

De nouvelles installations seront construites dans les prochaines semaines sur le terrain du Grenier Boréal.

L'un des nouveaux bâtiments accueillera un espace d'entreposage des produits forestiers, un bureau, une boutique, et une salle permettant de donner des ateliers au public.

Le projet devait voir le jour cet été quelques semaines plus tôt cet été. La construction des bâtiments préfabriqués serait toutefois sur le point d’être terminée, pour une livraison au cours des prochaines semaines.