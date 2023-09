Clubhouse n’est pas mort, et tente même une réanimation

Quelques mois après avoir mis à pied la moitié de son personnel, le réseau social Clubhouse fait son retour en audio, mais sous forme de messagerie plus intime et avec une apparence plus colorée.

L’entreprise derrière l’application avait laissé présager un Clubhouse 2.0 en congédiant 50 % de son équipe en avril. Les têtes dirigeantes avaient alors déclaré que pour trouver le rôle de Clubhouse dans le monde, le produit doit évoluer, ce qui nécessite une période de changement .

L’application basée sur la conversation audio avait connu un succès monstre à son lancement grand public en plein cœur de la pandémie de COVID-19 et dans le contexte d’une fatigue Zoom grandissante.

L’engouement pour cet outil – jadis utilisé pour le réseautage, le développement professionnel ou l'échange de nouvelles idées – s’est toutefois essoufflé aussi rapidement qu’il a grandi.

Miser sur la messagerie de groupe

Clubhouse fait ainsi un virage en offrant une nouvelle fonction de messagerie plus personnelle, sous forme de salon vocal intime asynchrone.

Ouvrir en mode plein écran L'application Clubhouse, qui attirait des millions d'internautes en 2021, s'est refait une beauté. Photo : Clubhouse

En plus de tenir des discussions vocales publiques en direct avec des communautés plus larges, l’application offre maintenant la possibilité d’envoyer des messages vocaux à un groupe restreint de personnes, à la manière de Stories Snapchat ou Instagram.

Publicité

L'application abandonne aussi les messages directs textuels, appelés DM , pour des messages audio privés, du nom de VM .

Il ne s'agit pas d'écouter passivement les gens parler, a écrit l'entreprise dans une mise à jour. [...] Il s'agit plutôt de parler avec des gens [...] et de développer une amitié dans la vie réelle avec les amis de vos amis et avec des gens que vous n'auriez jamais rencontrés autrement.

La nouvelle version de Clubhouse, qui a adopté des couleurs pimpantes, peut être téléchargée dès maintenant dans les magasins d’applications App Store et Google Play Store.