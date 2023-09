La quiétude des résidents de Campbellton au Nouveau-Brunswick a été perturbée, mercredi en début de soirée, quand une poursuite dangereuse à haute vitesse digne d'un film d’action est survenue entre un véhicule et des policiers.

Vers 18 h 04, le répartiteur du service de police de Listuguj, près de Pointe-à-la-Croix au Québec, a reçu un appel d’un membre de la collectivité qui se plaignait qu’un camion noir de marque GMC immatriculé en Ontario roulait à grande vitesse avec une remorque.

Une autopatrouille a observé le véhicule suspect à une intersection en T. Le véhicule manœuvrait de manière erratique et des débris sont tombés de la remorque.

Le véhicule en question a ensuite continué de rouler de façon irrégulière et à grande vitesse vers le sud sur le boulevard interprovincial en direction de Campbellton, où le détachement de la GRC a été avisé.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers de la GRC et les pompiers ont prêté main-forte à leurs collègues de la police de Listuguj. Photo : Facebook

Le camion s’est ensuite approché du secteur de la rue Arran à Campbellton et a tenté de faire un virage à grande vitesse, mais il s’est renversé.

Un homme de 29 ans de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, a été arrêté sur les lieux et fait face à des accusations de conduite dangereuse et de négligence criminelle. Il sera jugé au Québec, selon la police de Listuguj.

Ouvrir en mode plein écran Le gazon a été endommagé lorsque le camion et la roulotte se sont renversés sur la rue Arran de Campbellton. Photo : Gracieuseté

Une vidéo publiée dans les réseaux sociaux montre des policiers procéder à l’arrestation d'un homme aux cheveux blonds portant des lunettes fumées et un chandail rouge à l’effigie du Canadien de Montréal.

Le camion est tourné sur le côté et le chargement de la remorque est répandu sur le bord de la route.

Deux témoins racontent

Deux témoins de l'incident racontent ce qu’ils ont vu.

Frédéric Daigle, un ancien conseiller municipal, habite sur la rue Arran, pratiquement en face de l'endroit où la poursuite s'est terminée quand le suspect a perdu le contrôle de sa camionnette. Il compare l'événement à un film .

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Daigle a été témoin de la fin de la poursuite policière, mercredi en début de soirée à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J’étais assis sur la véranda quand j’ai entendu des crissements de pneus et des sirènes. En regardant vers les lumières sur la rue Arran, j’ai vu le véhicule du suspect suivi de deux autopatrouilles en poursuite. C’était comme dans les films. Ça allait vite. Des fois, tu vois ça à la télé et là, on a ça en pleine ville , a-t-il commenté.

Le témoin poursuit que la scène aurait pu être plus dramatique, mais heureusement, personne n’a été blessé.

Une partie de la poursuite s’est faite sur le trottoir. Ce gars-là n’avait aucun respect pour la vie humaine. Il voulait juste s’évader de la police.

Alain Laforest est copropriétaire du Centre de couture Camille, situé au coin des rues Roseberrry et Subway.

De son commerce, il a une vue sur la sortie du pont interprovincial. Il était à réparer un moulin à coudre quand il a entendu un vacarme venant de la rue.

Ouvrir en mode plein écran Alain Laforest a vu de son commerce la poursuite policière de mercredi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il raconte ce qu'il a vu de sa fenêtre et montre les traces de pneus encore visibles sur l'asphalte.

J’ai entendu les sirènes. Je me suis tourné vers la rue et j’ai vu le camion passer, suivi des voitures de police. Le camion filait à toute vitesse et il avait de la misère à tourner les coins. Il faisait de grands détours pour ne pas frapper les gens qui traversaient la rue. C’était dangereux. Des gens se sont tassés pour ne pas être frappés. Si le camion ne tournait pas le coin de la rue, il rentrait dans mon magasin , a-t-il expliqué.

Avec des informations de Serge Bouchard