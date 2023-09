Un rapport publié jeudi indique que la hausse des loyers et de la nourriture en Nouvelle-Écosse contribue à une forte hausse de ce qui est considéré comme un salaire décent dans la province.

Le rapport annuel du Centre canadien de politiques alternatives en Nouvelle-Écosse indique que les salaires de subsistance pour 2023 varient d'un minimum de 22,85 $ l'heure pour les résidents du Cap-Breton à un maximum de 26,50 $ à Halifax. L'année dernière, les salaires recommandés étaient de 20 $ l'heure pour le Cap-Breton et de 23,50 $ pour Halifax.

L'auteur du rapport, Christine Saulnier, souligne que les augmentations d'une année à l'autre dans cinq régions de la province sont en moyenne de 14 % , ce qui constitue l'augmentation la plus importante depuis que le centre a commencé à calculer le salaire de subsistance en 2015.

Nous constatons des augmentations aussi importantes, car ces pressions sur le coût de la vie ne sont pas compensées par des augmentations des transferts gouvernementaux ou des changements du côté des coûts , explique-t-elle.

Selon le Centre canadien de politiques alternatives en Nouvelle-Écosse, le salaire de subsistance ou décent reflète le salaire qu'un ménage composé de deux travailleurs à temps plein doit gagner pour subvenir à tous ses besoins et bénéficier d'une qualité de vie.

Les statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement montrent que les loyers ont augmenté en Nouvelle-Écosse de 7% au cours du premier semestre de 2023.

Les principaux facteurs qui ont contribué à l'augmentation de cette année sont les frais de logement et ceux de la nourriture.

Le rapport cite les statistiques de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui montrent que les loyers ont augmenté en Nouvelle-Écosse de 8,3 % en 2022 et de 7 % au premier semestre de cette année. Des augmentations qui ont suivi les hausses de 4,9 % en 2021, de 3,9 % en 2020 et de 3,7 % en 2019.

Ce niveau d'augmentation n'a pas été observé au cours des 30 dernières années. Il est urgent d'augmenter considérablement les investissements dans le logement abordable, en donnant la priorité aux logements publics , indique le rapport.

Dans le cadre de la lutte contre la hausse du coût de la vie, le rapport appelle également à un système fiscal qui reflète plus équitablement la capacité contributive des salariés.

Il réclame également des crédits d’impôt ajustés par les gouvernements provincial et fédéral pour attirer une plus grande partie des contribuables.

Christine Saulnier, directrice du Centre de politiques alternatives en Nouvelle-Écosse.

Sinon, les gens travaillent juste pour payer leurs factures, déplore Christine Saulnier.

À moins que les gouvernements ne déterminent le niveau de revenu nécessaire pour couvrir les coûts réels auxquels les gens sont confrontés, leurs seuils de revenu pour ces transferts n'aident pas les personnes qu'ils devraient aider , dit-elle. Elle ajoute qu’il serait préférable que ces changements soient permanents.

Le salaire minimum en Nouvelle-Écosse doit atteindre 15 $ le 1er octobre, mais le rapport demande qu’il soit augmenté à 20 $.

C'est un peu trop tard pour 15 $ , pense Christine Saulnier. Nous réclamons 15 $ depuis que nous avons commencé les rapports en 2015, à ce moment-là, ça aurait fait une différence.

Avec les informations de Keith Doucette de La Presse canadienne