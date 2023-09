C’est parti pour la nouvelle saison à ICI Saskatchewan!

Comme chaque année, ICI Saskatchewan vous dévoile sa programmation pour la saison 2023-2024 qui commence cette semaine.

Que ce soit à la radio, à la télé, sur le web ou avec nos applications, vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour être pleinement informé et pour vous divertir.

Point du jour

Ouvrir en mode plein écran Fred Harding est le nouvel animateur de l'émission matinale Point du Jour. Photo : Radio-Canada

Débutez vos matinées en compagnie de Fred Harding, le nouvel animateur de l'émission matinale Point du Jour, diffusée en semaine de 6 h à 9 h

Chaque matin, notre équipe vous informera sur l'actualité locale, nationale et internationale, grâce aux analyses et expertises de ses chroniqueurs, parmi lesquels Marc-Éric Bouchard pour le sport, Marjorie April pour l'économie, Mylène Crête pour la politique fédérale et Michel Juneau Katsuya pour la sécurité nationale.

Cette année, l'émission francophone matinale accueille deux nouvelles chroniques, Regard d’un jeune Saskatchewanais sur l’actualité de la province avec Joshua Brand et Oeil sur les fraudes avec François Doré.

Pour faire un monde

Ouvrir en mode plein écran Doris Labrie anime l'émission Pour faire un monde sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Pour votre trajet de retour à la maison, Doris Labrie vous accompagnera avec enthousiasme dans son émission Pour faire un monde, diffusée en semaine de 15 h 30 à 18 h.

Que ce soit pendant vos heures de travail ou lors de votre retour à maison, les divers sujets et chroniques vont susciter l’intérêt du public fransaskois, parmi lesquels Marc-Éric Bouchard pour le sport, Guy Bertrand pour la linguistique, Guillaume Rivest pour l’environnement

Il y aura aussi les panels sur le football, le hockey et le basketball, l’actualité africaine avec le journaliste Wendyam Valentin Compaoré, les capsules historiques Laisser sa trace de la Société historique de la Saskatchewan, la route historique de Zenon Park du comité Vive Zénon Park et la bonne bouffe avec Catherine Beaudoin.

Téléjournal Saskatchewan

Ouvrir en mode plein écran Zoé Clin et Karel Houde-Hébert, les animateurs du Téléjournal Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Zoé Clin et Karel Houde-Hébert continueront de vous accueillir, sept jours sur sept, pour le Téléjournal Saskatchewan.

Appuyés par les journalistes de la salle de rédaction, les deux chefs d’antenne ont pour mission de vous informer au quotidien des enjeux locaux, nationaux et internationaux.

Le Téléjournal Saskatchewan est diffusé, comme à l'habitude, à 18 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site web de Radio-Canada ou sur le page YouTube d’ICI Saskatchewan.

Vidéojournal

Ouvrir en mode plein écran Le vidéojournal Saskatchewan Photo : Radio-Canada

Le Vidéojournal a récemment fait son apparition dans la programmation, et en peu de temps, il a reçu un grand succès en raison de son format simple et pratique.

Le Vidéojournal présentera quotidiennement, en quelques minutes, l’essentiel de l’actualité locale de manière conviviale.

Cette initiative est accessible à partir de l’application Info de Radio-Canada et elle est adaptée pour les téléphones intelligents.

Ainsi, il vous sera possible de connaître les grands sujets d’actualité de la province sur votre téléphone, où que vous soyez.

Culture et confiture

Ouvrir en mode plein écran Culture et Confiture Photo : Radio-Canada

Commencez la journée du samedi en bonne humeur en écoutant Culture et Confiture, diffusée à partir de 7 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première.

Mireille Langlois et ses collaborateurs traiteront une variété de sujets liés à la vie socioculturelle de la région.

De 7 h à 11 h, notre programme explorera les domaines des arts et de la culture dans leurs multiples facettes, tout en engageant des débats de société pour encourager des discussions enrichissantes et de nouvelles perspectives.

D’ailleurs, cette semaine, Culture et confiture sera en direct des studios d’Ottawa pour couvrir notamment le Gala Trille Or qui récompense les artistes Franco-Ontariens et de l’Ouest.

Connexion

Ouvrir en mode plein écran Connexion est diffusée chaque dimanche, à 18 h 05, sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. Photo : Radio-Canada

Le magazine culturel CONNEXION, animé par Geneviève Murchison, revient pour sa 3e saison le dimanche 10 septembre à 18 h 05 sur ICI Télé et à 15 h sur ICI ARTV.

Cette émission télé hebdomadaire, qui met en valeur les artistes francophones de l’Ouest et du Grand Nord, est diffusée à travers toute la région de l'Ouest et du Grand Nord. Vous pouvez également l’écouter en rattrapage sur ici.tou.tv/connexion.

L'équipe de Connexion vous immergera dans le processus de création artistique, que ce soit en visitant leurs studios des créations ou les lieux qui les inspirent.

ONIVA!

Ouvrir en mode plein écran L’émission ONIVA!, co-animée par Émanuel Dubbeldam et Chloé Petit, sera de retour le 14 janvier 2024 sur ICI Télé. Photo : Radio-Canada

L’émission jeunesse ONIVA! sera de retour le 14 janvier 2024 sur ICI Télé pour 18 nouveaux épisodes avec Émanuel Dubbeldam et sa nouvelle co-animatrice fransaskoise, Chloé Petit.

Cette dernière, née à Montréal et ayant grandi à Regina, est une comédienne bilingue qui développe un amour pour la comédie musicale.

J'écoutais l'émission en grandissant, et je me souviens de l'excitation que j'éprouvais quand l'équipe venait visiter notre école , confie-t-elle. C'est un privilège de créer du contenu en français qui est pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui .

L’équipe d’ONIVA! est actuellement en mode écriture, réalisation et production afin de créer de nouveaux épisodes, avec pour objectif d’offrir davantage la parole aux jeunes de partout au pays.