La décision d’imposer à presque toutes les infirmières du CIUSSS MCQ de travailler une fin de semaine sur trois a marqué cette première année de mandat de Natalie Petitclerc comme présidente-directrice générale (PDG) de l'organisation.

Des infirmières ont manifesté à maintes reprises pour démontrer leur désaccord et la démission de la PDG a même été demandée par le syndicat. Malgré tout, elle reste convaincue que c’était une bonne décision et qu’elle a donné les résultats escomptés.

Je vous affirme que nous avons, de façon significative, diminué le temps supplémentaire obligatoire , assure la présidente-directrice générale qui compte nous fournir des données à ce sujet sous peu.

L'objectif, c'était de préserver nos services essentiels, nos services 24/7, couvrir nos quarts défavorables, diminuer le temps supplémentaire obligatoire (TSO) et diminuer le temps supplémentaire, tout en n’impactant pas notre capacité de donner des services en temps régulier , précise-t-elle en rappelant que les enjeux de main-d’oeuvre sont présents partout au Québec.

La PDG ajoute que des infirmières sont soulagées par l’implantation de la rotation. Vous avez entendu des gens qui ne sont pas satisfaits, mais beaucoup le sont [satisfaites], parce que celles qui étaient obligées de rester au travail alors qu'elles voulaient rentrer à la maison, [...], elles n'appréciaient pas faire les choses comme ça.

Natalie Petitclerc affirme que le CIUSSS MCQ a aussi redoublé d’efforts pour recruter du nouveau personnel. L’organisation utilise une nouvelle stratégie avec les aspirants travailleurs de la santé.

On travaille avec l'ensemble des maisons d'enseignement pour former les gens en Mauricie et au Centre-du-Québec, parce qu'on le sait que quand on les forme dans nos milieux, quand on les embauche pendant qu'ils sont stagiaires, ces gens-là ont une meilleure connaissance de l'organisation des défis que présente le travail dans le milieu , explique la PDG .

Parmi les défis qui l'attendent, mentionnons la numérisation des dossiers. Québec a octroyé à Epic Systems Corporation le contrat de démarrer le processus dans deux régions pilotes : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal et le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Natalie Petitclerc est optimiste quant au déploiement de cette mesure, tout en reconnaissant que ça entraînera des défis .

Elle explique que le CIUSSS MCQ a été choisi par le gouvernement comme région pilote, car il compte une grande variété de départements et offre des services en zones urbaines ainsi que rurales.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin