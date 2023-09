Impact kick-boxing lance l’événement Gladiateurs du Nord

L’école Impact kick-boxing jiu-jitsu de Val-d’Or veut développer le sport dans la région avec la création de l’événement Gladiateurs du Nord, le 14 octobre prochain, au Théâtre Meglab de Malartic.

Le promoteur Ralph-David Jean-Pierre prévoit y présenter une douzaine de combats de kick-boxing et de différentes formes de sports de frappe.

Des combattants de la région, mais aussi de l’extérieur y sont attendus, dont le Rouynorandien Vincent Mercier, qui doit se battre pour la ceinture ISKA de champion de l’Est du Canada chez les 149 livres, contre un adversaire de Mont-Laurier.

Ralph-David Jean-Pierre espère que ce premier événement sera le début d’une belle aventure.

On souhaite développer plusieurs événements du genre par année et s’ouvrir sur la scène provinciale, canadienne et même internationale.

Est-ce qu’on va éventuellement en venir à avoir un combat de championnat du monde? On ne le sait pas. On veut aussi montrer le bien-être que peut donner notre sport. Ça peut aider les jeunes à canaliser leur énergie. Ça apporte une discipline et ça permet de gérer les émotions , explique-t-il.

L’événement est organisé en collaboration avec l’organisation ISKA Canada, qui cherche à développer les sports de combat au pays. Le président Vic Thériault voit grand avec son association avec Ralph-David Jean-Pierre pour l’avenir des sports de frappe dans la région.

On croit en son programme, lance M. Thériault. C’est un gars droit qui va prendre le pôle et se démarquer comme un jeune promoteur qui va faire avancer le sport du kick-boxing. Je pense que les arts martiaux mixtes ont plafonné, alors que le kick-boxing recommence à monter. C’est beaucoup plus spectaculaire. Les gens de l’Abitibi-Témiscamingue vont adorer ça et ils vont vouloir y revenir.

Ralph-David Jean-Pierre croit par ailleurs que le Théâtre Meglab est l’endroit idéal pour lancer son nouvel événement.