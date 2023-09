L’inspection des foyers de soins de longue durée à revoir, selon l’Ombudsman

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a présenté, jeudi, son dernier rapport d’enquête qui porte sur la surveillance des foyers de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19 par le ministère des Soins de longue durée. Il réclame une refonte du système d’inspection des foyers de soins de longue durée.

Le rapport constate que le système d’inspection était complètement surchargé et s’est effondré pendant les premières semaines de la pandémie. Il n’y a eu aucune inspection dans les foyers de soins de longue durée pendant sept semaines au printemps 2020 et aucun rapport d’enquête pendant deux mois, indique-t-il.

Pour superviser efficacement un système, il faut procéder à des inspections , a affirmé Paul Dubé lors d'une conférence de presse jeudi.

Le système n'était pas en place pour permettre aux inspections de se dérouler de manière sûre et efficace.

Le ministère n’avait pas de plan sur les inspections en temps de pandémie et les inspecteurs n’avaient pas la formation et l’équipement nécessaire, selon le rapport d’enquête. Le manque de planification et de préparation du ministère à la crise, en lien avec les activités d’inspection, était déraisonnable, injuste et erroné , affirme l’Ombudsman.

Le rapport révèle qu'à maintes reprises, les inspecteurs du ministère n’ont pas considéré les plaintes liées à la COVID-19 au sérieux, ont assoupli des mécanismes d’exécution sans raison valable, ont formulé des rapports confus et mal rédigés et n’étaient pas toujours sur place pour inspecter et exerçait surtout un rôle de soutien plutôt que de faire appliquer les lois.

Dans ses recommandations, l’Ombudsman recommande d’ailleurs d’inspecter toute plainte alléguant qu’un résident est à risque grave de préjudice.

Le rapport relève également des lacunes en ce qui a trait à la prévention, au contrôle des infections et au port d’équipement de protection individuel, qui parfois ne faisait même pas l’objet d’inspection.

76 recommandations

L’Ombudsman a formulé 76 recommandations au ministère et au gouvernement qui ont toutes été acceptées et dont plusieurs ont déjà été appliquées en partie ou en totalité . Selon l'Ombudsman, il faut mettre en place des règles claires pour les inspections afin de se préparer aux éventuelles pandémies.

Il recommande notamment des formations régulières des inspecteurs, le maintien d’une réserve adéquate d’équipement de protection individuelle et l’établissement de règles claires pour les inspections sur place.

Paul Dubé suggère aussi au ministère d’adopter une approche générale pour son mandat, soit inspecter tout ce qui met en danger les résidents des foyers de longue durée.

L’Ombudsman de l’Ontario demande également au gouvernement de réviser la législature pour mieux protéger les personnes qui dénoncent, d’élargir les situations où les foyers doivent signaler les incidents graves ainsi que de collaborer avec le ministère pour qu’il y ait suffisamment de personnel à la Direction de l’inspection.

L’enquête a été lancée par l'Ombudsman en juin 2020, peu après que le personnel des Forces armées canadiennes a signalé des conditions troublantes dans plusieurs foyers où il avait été déployé au début de la pandémie.

Dans le cadre de l’enquête, plus de 90 entrevues ont été menées et des milliers de courriels et de documents ont été examinés.