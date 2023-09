Avec son nouveau répertoire en ligne, le Réseau des professionnels de la santé noirs espère améliorer la qualité de l’expérience des patients noirs dans le système de santé au Canada, ainsi qu’aider les professionnels eux-mêmes à collaborer.

Le répertoire lancé jeudi compte pour l’instant quelques dizaines de noms de médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professionnels de la santé noirs au pays.

En aidant les gens à accéder à des fournisseurs de soins qui pourraient avoir des expériences de vie similaires à la leur, nous nous attendons à voir de meilleurs résultats pour leur santé , affirme le Dr Nikolai Whyte, cofondateur du réseau des professionnels de la santé noirs (Black Healthcare Professional Network) (BHPN).

Il s’appuie sur des études américaines récentes qui indiquent que les expériences et la qualité des soins varient en fonction de la couleur de peau du patient et de celle de son médecin.

Publicité

Une étude menée auprès de 1300 hommes noirs en Californie a par exemple montré que ceux-ci ont plus de chances de partager des inquiétudes spécifiques sur leur santé lorsqu’ils parlent à un médecin noir. Ils sont également plus nombreux à passer des tests de dépistage du diabète et des problèmes de cholestérol après une consultation avec un médecin noir, selon les chercheurs.

D’autres études ont aussi montré que le taux de satisfaction des patients tend à être plus élevé lorsqu’il y a une concordance raciale entre le patient et le fournisseur de soins.

Le répertoire en ligne du BHPN est le premier en son genre en Ontario, selon le Dr Nikolai Whyte.

Paul Bailey, directeur de l’organisme caritatif Black Health Alliance à Toronto, se réjouit de l’initiative.

Publicité

Chaque semaine, des gens nous envoient des messages à notre adresse courriel générale parce qu’ils cherchent des médecins noirs, et ça vient de partout au pays , dit-il.

Les professionnels de la santé s’inscrivent volontairement dans le bottin et le BHPN vérifie leurs permis de pratique et leurs titres professionnels. L’objectif est d’inclure des médecins, infirmiers, dentistes, psychothérapeutes et diététiciens, entre autres.

Le site web affiche les coordonnées de chaque professionnel inscrit et précise s’il accepte de nouveaux patients ou non.

Abena Addo, également cofondatrice du BHPN , estime que c’est une ressource utile pour tous les Canadiens, quelle que soit leur couleur de peau.

Le racisme anti-Noir dans le domaine de la santé vu par trois médecins.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Y a pas deux matins pareils. Le racisme anti-Noir dans le domaine de la santé vu par trois médecins ÉMISSION ICI PREMIÈRE Y a pas deux matins pareils Écouter l’audio (Le racisme anti-Noir dans le domaine de la santé vu par trois médecins. 15 minutes 38 secondes) Durée de 15 minutes 38 secondes 15:38

On a une pénurie de médecins de famille, donc c’est une des façons dont cet outil peut servir à tout le monde , croit-elle.

Le Dr Whyte souligne que le répertoire se veut également une ressource pour ces professionnels qui peuvent se sentir isolés dans le milieu.

Ça aide à créer un écosystème [...] où les fournisseurs de soins peuvent se retrouver et collaborer , dit-il.

Avec les informations d’Olivia Bowden de CBC