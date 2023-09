Le controversé Système évolué de radiocommunications de l'agglomération de Montréal (SERAM) utilisé par les policiers et pompiers, qui a défrayé la manchette pour ses ratés technologiques et ses dépassements de coûts, pourrait déjà être remplacé d'ici cinq ans, a appris Radio-Canada.

Qualifié par Michael Applebaum, alors président du comité exécutif, de plus gros contrat de l'histoire de la Ville de Montréal après celui des compteurs d'eau , le projet SERAM devait avoir une durée de vie de 15 ans lorsqu'il a été lancé au coût de 74 millions de dollars, en août 2011.

L'objectif à ce moment était de remplacer le vieux système Zenith du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), datant de 1989, pour uniformiser les communications avec celles des pompiers sur le terrain.

Depuis 2014, les radiocommunications des pompiers et des policiers sont uniformisées grâce au système SERAM. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Dès son déploiement en 2014, les problèmes techniques ont plombé la fiabilité du SERAM pour les services d'urgence sous la responsabilité de la Ville. Ces problèmes techniques ont même persisté jusqu'en 2017.

C'est sans compter des pannes générales du système qui ont forcé à au moins deux reprises les policiers à reprendre leurs vieilles radio Zenith.

Les problèmes ont été si nombreux que les efforts pour les résoudre ont fait exploser la facture qui a atteint 129 millions de dollars, selon un rapport de l'ancienne vérificatrice générale de la Ville, Michèle Galipeau.

Dans un courriel dont Radio-Canada a obtenu copie, une équipe de la Ville de Montréal, baptisée SERAM 2.0, a contacté dans la plus grande discrétion les villes voisines de la métropole pour connaître le système de radiocommunications qu'elles utilisent pour leurs propres services d'urgence.

La Ville de Montréal entreprend bientôt des travaux préparatoires pour la modernisation de son futur système de radiocommunications. Dans ce contexte, nous aimerions savoir si votre organisation a récemment déployé, ou est en voie de faire l'acquisition d'un nouveau système de radiocommunication pour la sécurité publique , peut-on lire dans l'envoi électronique.

Montréal demande non seulement à ses voisines de l'informer de la technologie qui a été choisie (APCO P25, TETRA, ou encore FirstNet), mais veut aussi savoir si quelqu'un est disponible pour un appel-conférence.

La lettre est signée : L'équipe SERAM 2.0 - Ville de Montréal.

Rappelons que la qualité des communications radio était au cœur des récriminations des policiers à l'époque du lancement du projet SERAM . Les agents sur le terrain comprenaient difficilement les répartiteurs sur les ondes radio, pourtant modernes.

Le directeur général adjoint de la Ville de Montréal, associé à la sécurité publique, Martin Prud'homme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pas d'entrevue à ce sujet

Radio-Canada a demandé une entrevue avec le directeur général adjoint de la Ville de Montréal, associé à la sécurité publique, Martin Prud'homme, qui a la responsabilité des services de police et d'incendie de la métropole.

Le bureau des communications de la Ville a indiqué, dans une réponse écrite laconique, que le dossier relevait du Service des technologies de l'information (STI). La réponse confirme toutefois les démarches visant à remplacer le SERAM .

En prévision de la fin du contrat et dans le but de maintenir la continuité des opérations, la Ville a amorcé des démarches préliminaires dans le cadre d’une vigie pour identifier et planifier ses besoins au-delà de l’année 2029 , répond Gonzalo Nunez, relationniste à la Ville de Montréal.

En anticipant le remplacement de SERAM cinq ans avant la fin du contrat de maintenance, la Ville souhaite éviter de revivre le cauchemar dont elle a fini par sortir il y a six ans.

Rappelons qu’un contrat et une infrastructure de cette envergure nécessitent une planification qui débute plusieurs années à l’avance, ce qui est une pratique normale, ainsi que pour assurer une transition adéquate.

En attendant que la Ville de Montréal trouve son prochain système de radiocommunications pour ses policiers et ses pompiers, M. Nunez s'est voulu rassurant quand au fonctionnement actuel du SERAM .

Son fonctionnement est adéquat et efficace puisqu’il répond aux standards pour les intervenants en matière de sécurité publique , a ajouté le relationniste de la Ville.

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante nous a également invité à contacter le bureau des communications de la Ville de Montréal.