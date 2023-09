Deux premières, une allure de cabaret et Kim Thúy au Festival du cinéma international

Le 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue présentera une première mondiale et une première nord-américaine, en plus d’accueillir l’autrice Kim Thúy.

Le FCIAT a dévoilé ses films d’ouverture et de fermeture, jeudi. En première nord-américaine, le film français L’Abbé Pierre - Une vie de combats, ouvrira le festival. Le long métrage biographique réalisé par Frédéric Tellier, présenté à Cannes, ouvrira les festivités le 28 octobre.

Le court-métrage Chat mort, des Rouynorandiens Annie-Claude Caron et Danick Audet, sera également présenté en soirée d’ouverture.

Ouvrir en mode plein écran Annie-Claude Caron et Danick Audet présenteront leur court métrage, Chat mort, en grande première au Festival du film de Tribeca. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Le film mettant en vedette Léane Labrèche-Dor et Pierre-Yves Cardinal a été récompensé du prix Best narrative short film au Festival Tribeca, à New-York, le rendant éligible aux Oscars.

Le film de clôture du jeudi 2 novembre sera quant à lui québécois. Les festivaliers seront les tout premiers à voir Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles… de Lyne Charlebois, produit par Roger Frappier.

Le long métrage est inspiré par la relation épistolaire entre le Frère Marie-Victorin, interprété par Alexandre Goyette, et la jeune Marcelle Gauvreau, campée par Mylène Mackay.

Ouvrir en mode plein écran L'affiche du 42e festival est une réalisation originale de l'artiste Gérard DuBois, avec le graphisme de Geneviève Roy. Photo : gracieuseté FCIAT

L’affiche du festival a quant à elle été confiée à l’artiste Gérard DuBois, natif de la France, mais vivant à Montréal depuis plus de 30 ans, qui l’a créée spécifiquement pour l’occasion. Illustrateur et graphiste reconnu, son affiche Lolo-Lola s’inspire des personnages joués par Marlène Dietrich, dans le film l’Ange bleu de 1930 et par Liza Minelli dans Cabaret.

Gérard DuBois a travaillé pour de prestigieuses publications, comme The New Yorker, Time, Rolling Stone, Le Monde ou le New York Times. Certaines de ses oeuvres font partie de la collection privée de Rolling Stone magazine, de l’écrivain Stephen King et du réalisateur Guillermo Del Toro.

Le brunch-conférence accueillera cette année deux des artisans derrière le film Ru : l’autrice du roman, Kim Thúy, et le réalisateur du long métrage, Charles-Olivier Michaud. Le film prendra l’affiche en novembre, mais sera notamment présenté au Festival international du film de Toronto le jeudi 14 septembre.

Ouvrir en mode plein écran Kim Thúy et Charles-Olivier Michaud seront les invités du brunch-conférence. Photo : gracieuseté FCIAT

Le 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue aura lieu du 28 octobre au 2 novembre, à Rouyn-Noranda. Les passeports, les billets de la soirée d’ouverture et du brunch-conférence seront en vente le 15 septembre.