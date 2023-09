Tristan Luneau veut forcer la main des Ducks d’Anaheim

Tristan Luneau n’a pas encore mis les pieds à Anaheim qu’il est déjà bien décidé à rester en Californie avec les Ducks pour les prochains mois. Le défenseur des Olympiques de Gatineau a fait un premier pas vers l’atteinte de cet objectif en signant son premier contrat professionnel dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

Ce sera le deuxième camp du défenseur qui a vécu l’expérience en 2022, après avoir été repêché au 2e tour.

C’est une énorme étape, c’est certain. Ça me rapproche de mon but et c’est l’objectif de tout le monde qui s’en va à un camp de la LNH , c’est de voler une place. C’est un énorme pas dans la bonne direction , dit le joueur.

Luneau a eu une saison du tonnerre avec les Olympiques, l’an dernier. Il a récolté 20 buts et 62 passes en 65 matchs de saison régulière, avant de récolter 17 points en 13 matchs de séries éliminatoires, lorsque Gatineau s’est incliné en quatre matchs face aux Remparts de Québec, en demi-finale. Mais il n’est pas rassasié.

Tristan Luneau a marqué un but dès son premier match préparatoire dans la LNH. (Photo d'archives)

Je dois rester dans mes forces [au camp] et jouer mon style de jeu. Je ne dois pas être trop perfectionniste sur la glace , explique Luneau. Il y a une raison pour laquelle ils ont repêché Noah (Warren), Sam (Savoie) et moi dans la LNH . Il faut montrer ça et que tu t’es amélioré dans la saison morte. Je dois amener ça à Anaheim et compétitionner le plus possible.

Le jeune espoir a travaillé fort durant l’été pour être fin prêt au camp.

J’ai continué à travailler le patin et au gymnase. J’ai pris de la masse musculaire, alors ça va m’aider dans les batailles et le jeu défensif. Pour le reste, j’ai continué à lancer des rondelles et pratiquer mes mains , ajoute le jeune homme originaire de Victoriaville, concentré.

La tête à Anaheim, le cœur à Gatineau

Plongés dans une reconstruction, les Olympiques ont misé sur Samuel Savoie et Tristan Luneau comme vétérans pour commencer la prochaine saison. Si le défenseur devait gagner sa place avec les Ducks, il laisserait un trou béant dans la formation de l’Outaouais, maintenant dirigée par le jeune entraîneur Benoît Desrosiers. Il en est conscient.

J’y pense, c’est sûr. Mais le plus important, c’est d’être présent où tu es. Si je reviens à Gatineau, je vais essayer d’être le meilleur leader et le meilleur exemple possible. Je vais contribuer à bâtir une nouvelle culture , précise Luneau. Mais comme tout le monde, j’ai des objectifs et je veux rester à Anaheim.

J’ai eu beaucoup de discussions avec le personnel. Je sens qu’ils sont là pour nous développer, mais je veux rester dans le moment présent, dans la place où je serai.

Les Ducks peuvent compter sur de nombreux espoirs de qualité en défensive. En plus de l’ancien des Olympiques Noah Warren - maintenant avec les Tigres de Victoriaville -, ils ont repêché le Gatinois Tyson Hinds, le Russe Pavel Mintyukov des 67 d’Ottawa et Olen Zellweger, notamment. Luneau est conscient qu’il y a congestion.

Noah Warren (à gauche) et Tristan Luneau (à droite) avec l'ancien entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille lors de leur repêchage par les Ducks. (Photo d'archives)

C’est une grosse compétition, il y a énormément de défenseurs qui sont dans le même groupe d’âge. La plupart sont plus vieux que moi. Ce sera une grosse bataille pour les quelques postes disponibles. Il faut prendre sa place et se faire confiance , lance le numéro 8, confiant.

Samuel Savoie tentera de son côté de faire sa place avec les Blackhawks de Chicago.