Une banlieue de Victoria pourrait imposer une température maximale en logement locatif

Le conseil municipal de View Royal, dans le Grand Victoria, envisage d'adopter un règlement qui obligerait les propriétaires à maintenir les logements locatifs à une température maximale de 26 °C en été, et à une température minimale de 21 °C en hiver.

Selon le conseiller Don Brown, qui a déposé la motion, il s'agit d'une évidence compte tenu des vagues de chaleur extrême auxquelles la Colombie-Britannique a été confrontée ces dernières années. En 2021, un dôme de chaleur a causé la mort de 619 Britanno-Colombiens.

C'est une question de santé et de sécurité, en fin de compte.

Don Brown fait remarquer que certaines municipalités de la Colombie-Britannique ont des normes de température minimale, mais qu'il n'en a trouvé aucune qui a des normes maximales.

Victoria, par exemple, exige des propriétaires qu'ils fournissent un système de chauffage capable de maintenir la température à au moins 21 °C.

Le règlement proposé par Don Brown s'appliquerait à tous les logements locatifs, pas seulement aux nouvelles constructions. La façon d’assurer sa mise à exécution par les propriétaires serait d’intervenir lorsque des plaintes sont déposées, selon lui.

Les défenseurs des droits des locataires applaudissent l’initiative

Des défenseurs des droits des locataires estiment cependant qu'une fois qu'un tel règlement aura été mis en place, les fonctionnaires municipaux n'auront peut-être pas besoin d'intervenir du tout.

Publicité

Selon Douglas King, directeur de Together Against Poverty, une organisation à but non lucratif de Victoria qui défend les locataires sur le plan juridique, le règlement servirait d'outil que les locataires pourraient invoquer auprès de la Residential Tenancy Branch, qui gère les litiges en matière de logement, si les normes de température ne sont pas respectées.

L’organisme pourrait alors obliger les propriétaires à se conformer au règlement et à dédommager les locataires s’il y a lieu.

Douglas King indique que c'est ce qui se passe actuellement lorsque les systèmes de chauffage ne sont pas entretenus, et il devrait en être de même pour les systèmes de refroidissement.

Un tel règlement permettrait par ailleurs de dissiper la confusion à laquelle se sont heurtés certains locataires cet été lorsqu’ils ont voulu installer un climatiseur financé par la province, mais qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation de leurs propriétaires.

Douglas King encourage d'autres municipalités à suivre l’exemple de View Royal, mais ultimement, il croit qu'il revient à la province d’établir les normes applicables à l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Publicité

Le code provincial du bâtiment en cours de révision

Dans une déclaration à CBC /Radio-Canada, le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a indiqué que des changements liés aux températures et au climat seront intégrés dans la prochaine mise à jour du code du bâtiment de la province, qui est en cours.

Il a ajouté que la province proposait que toutes les nouvelles habitations comportent au moins une pièce où la température ne dépasse pas 26 °C.

Nous encourageons les propriétaires et les sociétés de copropriété à examiner attentivement leurs règlements et leurs contrats de location afin de protéger les résidents , indique aussi la déclaration.

Le personnel administratif de View Royal étudie à présent la question et présentera un rapport au conseil municipal plus tard cette année.

Avec les informations de Kathryn Marlow