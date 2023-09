La fromagerie du Pied-de-Vent gagne un prix Caseus

La fromagerie du Pied-de-Vent des Îles-de-la-Madeleine reçoit le plus beau des cadeaux pour souligner son 25e anniversaire : son premier prix Caseus.

C'est le fromage Jeune-Coeur qui a remporté les honneurs dans la catégorie Fromage de lait de vache à croûte fleurie pour les productions de moins d'un million de litres de lait transformés par année.

La copropriétaire et directrice générale de la fromagerie de Havre-aux-Maisons, Renée Landry, était présente lors du gala qui s’est tenu mercredi soir au Musée de la civilisation, à Québec. Elle a reçu le prestigieux prix en main propre.

Le nom du fromage primé fait référence au surnom donné traditionnellement aux jeunes phoques du Groenland après le stade de blanchon jusqu'à l’âge adulte.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Cette année, le jury a évalué 202 fromages dont 21 ont été primés dans différentes catégories.