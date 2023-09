C’est la semaine de la rentrée pour les élèves de la Nouvelle-Écosse.

Avec plus de 6500 élèves qui arrivent dans nos 23 écoles et une nouvelle école à Tor Bay qui ouvre vendredi, tu ressens vraiment l'excitation dans l'air , indique la Coordonnatrice des communications pour le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ), Stéphanie Comeau.

Les statistiques du nombre d’élèves pour cette rentrée seront disponibles seulement à la fin du mois, mais le Conseil s’attend à une légère augmentation des inscriptions cette année.

On a déployé nos employés de bureau pour aller appuyer dans les écoles afin d'assurer que la rentrée se passe plus facilement!

Le conseil recherche encore activement des enseignants, mais les besoins seront comblés avec le personnel en place.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du CSAP. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Il y a quelques postes qui restent à combler, mais on a réussi à trouver tous les gens nécessaires , assure madame Comeau. On continue notre recrutement au cours de l'année, et on est vraiment à la recherche de suppléants.

Publicité

Les derniers préparatifs vont bon train dans la communauté de Tor Bay, qui célèbre l’ouverture de sa première école francophone.

Il y a des Acadiens ici depuis 1797, puis c'est la première fois qu'on a une école francophone , lance fièrement la directrice Nicole Avery-Bell.

Ça se fait à la dernière minute, parce qu' il fallait attendre les commandes, et tout ça, mais ça se fait en équipe, et on a des membres de la communauté qui nous aident.

C’est sa première année comme directrice, mais elle entame sa 29e année dans le domaine de l’éducation et elle se sent prête à relever le défi

Je suis très fière de venir du village et de la région et que ça soit quelqu'un de notre communauté qui commence cette école avec les élèves.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Avery-Bell est directrice de la nouvelle école francophone à Tor Bay . Photo : Julie Sicot

La communauté a travaillé très fort pour la création de cette école primaire dans une région nouvellement reconnue pour ses racines acadiennes. Le CSAP s’attendait à une cinquantaine d'élèves, mais finalement seulement une vingtaine sont inscrits.

Publicité

On a 3 élèves en grandir en français, alors prématernelle, puis on a 14 élèves de la première année à la 9e année , précise la directrice. Mais honnêtement, je m’attends que ça monte, je ne suis pas inquiète, ça va monter.

Elle croit que tout s’est passé très vite et qu’il y avait beaucoup d'inconnus pour les parents et que certains vont adopter la nouvelle école, une fois qu’ils l’auront vu en fonction.

Elle est persuadée que les inscriptions vont augmenter l’année prochaine quand les familles auront vu que c’est possible d’aller à l’école dans sa deuxième langue et de réussir.

Les cours vont aussi devoir se donner dans le centre communautaire parce que les classes portatives ne sont pas encore arrivées.

Il y a des défis pour diviser l'espace pour des élèves qui sont des adolescents et les plus petits , reconnaît-elle. C'est à nous autres de travailler ensemble en équipe et d'offrir aux élèves des opportunités d'apprendre à l'extérieur.

Avec les informations de l'émission le Réveil de la N.-É. et de T.-N.-L. et de Rebecca Martel