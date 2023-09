Un homme accusé du double meurtre du couple Saulnier à Dieppe en 2019

Après quatre ans d’enquête, un homme fait face à des accusations dans l’affaire du meurtre de Bernard et Rose-Marie Saulnier, âgés de 78 et 74 ans au moment de leur mort.

Janson Bryan Baker a été accusé de meurtre au premier degré dans cette affaire qui a eu lieu le 7 septembre 2019 sur la rue Amirault, dans un quartier résidentiel de Dieppe.

La GRC tiendra un point de presse à 13 h 30 à l’hôtel Wingate de Dieppe jeudi après-midi pour faire le point sur l’enquête.

Une enquête de longue haleine

Depuis quatre ans, la police avait suivi de nombreuses pistes. En mai 2022, la GRC avait publié une photo d’une voiture de marque Hyundai grise qui aurait pu être impliquée dans l’affaire.

Le fils du couple, Sylvio Saulnier, avait été retrouvé mort à Campbellton en janvier dernier. Il était aussi embrouillé dans des déboires judiciaires puisqu’il était alors accusé de complot et de possession de méthamphétamine et de cocaïne dans le but d'en faire le trafic.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue