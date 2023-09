Avertissement de temps très chaud et humide au Nouveau-Brunswick

Les résidents de plusieurs régions du Nouveau-Brunswick doivent prendre des précautions en raison du temps très chaud et humide qui se fera sentir jeudi et vendredi, selon Environnement Canada.

Un avertissement de chaleur est en vigueur pour certaines régions du centre et du sud-ouest de la province.

La température maximale prévue pour jeudi est de 29 degrés Celsius (indice humidex de 36) et vendredi elle peut atteindre de 28 à 30 degrés Celsius (indice humidex de 36 à 39), estime Environnement Canada.

Les précautions recommandées

La chaleur extrême affecte tout le monde, souligne Environnement Canada. Elle comporte un risque élevé de causer des malaises, comme des coups de chaleur et de l'épuisement.

Ouvrir en mode plein écran Les régions où l'avertissement de chaleur est en vigueur pour jeudi et vendredi. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

Les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou qui font de l’exercice à l’extérieur sont les plus vulnérables à une telle chaleur, rappelle le service météorologique.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick conseille aux gens de bien s’hydrater, de se protéger du Soleil, de porter des vêtements légers et pâles et de rester à l’ombre autant que possible.