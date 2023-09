Le deuxième procès de Samuel Ducharme devancé en novembre prochain

L'arrêt Jordan invoqué par Samuel Ducharme dans une deuxième affaire d'agression sexuelle ne sera pas nécessaire. L'affaire devait être débattue ce jeudi au palais de justice de Sherbrooke, mais de nouvelles dates d'audition à la Cour se sont libérées. Son procès n'aura donc pas lieu en avril 2024 comme c'était prévu, mais les 15 et 16 novembre.

Rappelons que l'ex-porte-parole du Service de police de Sherbrooke avait été reconnu coupable d'agression sexuelle dans le cadre de ses fonctions en juillet dernier dans une première affaire.

Dans cet autre dossier, Samuel Ducharme est également accusé d'agression sexuelle. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas déroulés dans le cadre de ses fonctions.

La requête en arrêt Jordan est tout de même débattue ce jeudi matin. La défense invoque l’arrêt Babos pour arrêter les procédures entreprises contre son client.

Vu que les faits reprochés datent de 2011, la défense soutient que la mémoire de certains témoins serait affectée et qu’il ne sont plus en mesure de fournir une défense pleine et entière.

Plus de détails à venir.