La jeune femme poignardée dans un Olive Garden de Winnipeg confronte son agresseur en cour

La jeune femme poignardée à plusieurs reprises en juin dernier dans un restaurant Olive Garden de Winnipeg s’est adressée à la cour et à son agresseur, âgé de 27 ans, dans le cadre de sa déclaration de la victime lors de l'audience de détermination de la peine.

Dans sa déclaration lue devant la cour, la jeune femme de 18 ans a fait état des répercussions de l’agression.

Noire et musulmane, elle a déclaré avoir été confrontée au racisme toute sa vie et qu'elle avait longtemps lutté contre la dépression et l'insomnie, mais que rien de tout cela n'était comparable aux retombées émotionnelles de l'agression.

Elle affirme que, durant de nombreuses semaines, elle n’arrivait pas à s’endormir et serrait un couteau de cuisine sous son oreiller, de peur que l'homme qui l'avait attaquée ne se soit échappé.

L’homme l’a poignardée, sans provocation, lors de son premier quart de travail à titre de serveuse au restaurant du quartier Transcona.

Publicité

J'ai pensé qu'au lieu de rendre mon dernier souffle en étant entourée de ma famille à l'âge de 98 ans et demi, je rendrais mon dernier souffle en regardant le plafond d'une ambulance tandis que les ambulanciers couperaient l'uniforme à 100 $ que j'étais si contente de porter , a-t-elle déclaré en cour, le 29 août.

La jeune femme a survécu à des coups de couteau à la poitrine, au poignet et à la clavicule, ainsi qu'à des lacérations au cou, au bras et à la jambe. Selon le procureur de la Couronne, Colin Soul, l'un des poumons de la victime s’est affaissé après avoir été perforé par l’un des coups de couteau à la poitrine.

La jeune femme raconte avoir été une joueuse de basketball active avant son agression, mais qu'elle a maintenant du mal à monter les escaliers et même à tenir sa tête, les muscles de son cou ayant été gravement affaiblis par les coups de couteau.

Elle ajoute aussi que l’agression a aussi eu des répercussions financières pour sa famille. Son emploi permettait d’alléger le fardeau financier de sa mère, qui puise maintenant dans les économies de la famille pour qu'elle puisse continuer ses études universitaires.

L’assaillant espérait aller en prison

Selon les avocats de la Couronne et de la défense, l'accusé espérait, grâce à cette attaque, retourner à la prison fédérale de Stony Mountain, située à une dizaine de kilomètres au nord du périmètre de Winnipeg. Toutefois, bien que M. Ingram pensait y avoir déjà purgé une peine, il n’est jamais allé à ce pénitencier.

Son avocat, Saheel Zaman, a également indiqué que son client avait des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Je ne peux rien faire d'autre que me demander pourquoi ma vie était si minuscule pour vous. Ma vie ne signifiait rien pour vous. C'était un moyen de parvenir à une fin.

Le juge Malcolm McDonald a condamné M. Ingram à une peine de six ans de prison, moins le temps passé en détention. Il s'agit d'un entre-deux entre les huit ans recommandés par la Couronne et les quatre ans suggérés par la défense.

Publicité

Lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer lors de sa condamnation, M. Ingram a présenté ses excuses à la victime et a réaffirmé que l'agression n'était pas un crime haineux.

Ébranlée par l’agression, la communauté musulmane de Winnipeg s'est mobilisée autour de la victime, qui portait un hijab lorsqu’elle a été poignardée. La communauté a demandé que l'attaque fasse l'objet d'une enquête en tant que crime haineux ciblé.

Le Conseil national des musulmans canadiens a également rédigé une déclaration d'impact sur la communauté, qui a été lue lors de la condamnation.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk