Démission en bloc aux Méchins

Le maire et cinq conseillers du village des Méchins ont remis leur démission. Cette décision a été communiquée dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux par le maire démissionnaire, Dominique Roy.

Les conseillers Francine Lebel, Lynda Bernier, Lyse Chénier-Pelletier, Normande Tremblay et Bruno Lefrançois ont aussi décidé de quitter leur fonction. Seul le conseiller Jean-Pierre Thériault demeure en poste.

Selon la publication mise en ligne par M. Roy, deux raisons motivent cette décision soit une attitude négative de citoyens à l’égard des élus et des tensions entre les élus et le conseil municipal et l’administration municipale.

Les élus démissionnaires indiquent qu’ils ne commenteront pas leur décision.

Selon la loi, sans quorum, c’est la Commission municipales du Québec (CMQ) qui désignera des administrateurs temporaires en attendant l’organisation de nouvelles élections.

Dominique Roy était maire des Méchins depuis six ans. Lors des dernières élections municipales générales, il avait d’abord décidé de ne pas se représenter. Toutefois, devant l’absence de candidature à la mairie, il avait révisé sa décision. Il avait alors été réélu haut la main.

Les démissions de conseillers et de maires à la suite de tension entre élus et citoyens ont souvent fait la manchette depuis les dernières élections municipales. De plus en plus d'élus quittent leur fonction avant la fin de leur mandat. Pas moins de 69 maires et 505 conseillers municipaux ont dû être remplacés au cours des 18 premiers mois suivant les élections générales municipales de novembre 2021.