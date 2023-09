Faut-il interdire aux personnes transgenres l’accès aux toilettes pour femmes si elles n’ont pas de « sexe féminin »? Faut-il interdire aux jeunes de moins de 18 ans l’accès aux traitements médicaux d’affirmation de genre, dont l’hormonothérapie ou les bloqueurs hormonaux?

Voici quelques-unes des questions auxquelles devront répondre les membres du Parti conservateur samedi lors de leur congrès national qui se tient depuis jeudi à Québec.

Même si elles sont approuvées, ces résolutions ne deviennent pas automatiquement des politiques officielles du parti. C’est à leur chef, Pierre Poilievre, que reviendra la décision finale de les inclure ou non dans sa plateforme électorale.

Les personnes trans et non binaires âgées de 15 ans et plus ne représentent que 0,33 % de la population canadienne, selon Statistique Canada, mais pour Rodolphe Husny, ancien stratège conservateur et conseiller politique dans le gouvernement de Stephen Harper, c’est normal que cet enjeu soit débattu au niveau fédéral , car il s’agit d’un sujet d’actualité qui préoccupe principalement les parents .

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, s'adressant à son caucus avant l'ouverture du congrès national à Québec.

Le débat a d'ailleurs déjà été lancé au provincial. Les gouvernements conservateurs du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont récemment modifié leurs politiques concernant l'utilisation des pronoms et les changements de nom pour les élèves de moins de 16 ans, exigeant des écoles d’avoir l’autorisation des parents.

Une cible facile

C’est absolument répugnant! , s’insurge Hannah Hodson, qui a été la première candidate conservatrice ouvertement trans lors des élections fédérales de 2021. Celle qui a travaillé dans le bureau de l’ancien chef du PCC, Erin O’Toole, affirme à Radio-Canada avoir quitté le parti en 2022 en grande partie en raison de la position des conservateurs sur les enjeux queers et trans.

Oui, le caucus conservateur a finalement voté en faveur de l’interdiction des thérapies de conversion en décembre 2021, mais cela a pris du temps et de nombreuses personnes y ont été opposées , dit Mme Hodson, qui travaille aujourd’hui comme analyste à l’Institut climatique du Canada.

Avant de voter en faveur de ce projet de loi, les élus conservateurs avaient fait obstruction à un texte similaire à deux reprises, arguant qu’il pourrait criminaliser une simple conversation sur la sexualité entre un enfant et ses parents ou un mentor religieux.

Signification du sigle Le gouvernement du Canada utilise le sigle 2ELGBTQI+ pour désigner les communautés de personnes de diverses identités de genre et de diversité sexuelle. Il désigne les personnes : 2E : bispirituelles, présentes surtout dans les cultures autochtones;

L : lesbiennes;

G : gaies;

B : bisexuelles;

T : transgenres;

Q : queers;

I : intersexuelles;

+ : qui indiquent leur appartenance à divers groupes sexuels et de genre et emploient d’autres terminologies.

Selon Hannah Hodson, les résolutions présentées au congrès conservateur font des personnes trans une cible facile à des fins électorales et c’est extrêmement dangereux .

Les politiciens ont historiquement utilisé les personnes vulnérables comme boucs émissaires, comme moyen d’accéder au pouvoir ou collecter des fonds. [...] Nous l’avons déjà vu [avec les personnes queers] et je pense que ce schéma se reproduit aujourd’hui avec les trans. C'est tout simplement notre prochaine bataille.

Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’on avance vers le progrès, mais ce n’est pas le cas. Il faut lutter pour le progrès et c’est ce que j’essaie de faire , dit-elle.

Une manifestation en faveur des droits des personnes transgenres s'est déroulée le 3 septembre 2023 devant l'édifice de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à Fredericton.

Une division au sein du sigle LGBTQ+

Selon le chercheur Francesco MacAllister-Caruso, qui poursuit un doctorat en science politique à l’Université Concordia axé sur la représentation des minorités de genre au niveau de la politique fédérale canadienne, les conservateurs ont, depuis quelques années, tendance à se positionner en faveur des droits LGBTQ+ au sens large en les présentant comme des enjeux de droits de la personne .

Cette approche n’est toutefois pas la même pour les personnes trans, tient-il à souligner, affirmant qu’il est surprenant de constater à quel point les discours anti-trans d'aujourd’hui reflètent les discours antigais dans les années 1970 et 1980 .

Selon lui, les conservateurs vont souvent utiliser des termes comme "contagion" ou "contamination" pour parler des trans. Ils accusent les personnes transgenres de vouloir recruter les enfants et de les convertir à l’idéologie de genres. Ces discours sont basés sur les émotions et non sur les faits , selon lui.

On voit qu’il y a une différenciation entre les droits des personnes queers, gaies et lesbiennes et ceux des personnes trans par les partisans du Parti conservateur [...]. Ils tentent de créer une division au sein du sigle LGBTQ+ [...] pour dépeindre les droits des queers comme étant acceptables et ceux des trans comme étant immoraux.

Le drapeau symbolisant les personnes transgenres brandi lors de la parade de la fierté à Vancouver, le 6 août 2023.

Selon lui, les conservateurs évitent de rouvrir le débat sur des droits déjà acquis par la communauté LGBTQ+ , comme le mariage entre personnes de même sexe, mais ils tentent de freiner tout autre progrès pour les autres parties représentées dans l’acronyme afin de s’assurer qu’ils ne perdent pas du terrain .

Pour M. MacAllister-Caruso, il s’agit en fait d’un faux débat où les arguments s’entremêlent . Dans les résolutions proposées, on insiste sur les interventions chirurgicales en les présentant comme étant la plus grande menace pour les enfants, tandis qu’en réalité, les jeunes trans de moins de 18 ans ont difficilement accès aux chirurgies .

Selon lui, la première étape pour un jeune est d'abord la transition sociale, qui consiste à changer de nom, de pronom ou de façon de s’habiller. La deuxième étape est la prise de bloqueurs hormonaux. On ne parle pas ici de chirurgie, on veut simplement mettre la puberté sur pause pour donner à l’enfant, aux parents et aux médecins de famille le temps de bien comprendre la situation et pour procéder de la façon qui sera la plus affirmative pour l’enfant , explique le chercheur.

Les données démontrent que le retrait de ces services affirmatifs aux enfants trans [...] fait plus de mal que de bien. Cela augmente la détresse que vivent déjà les personnes trans.

Le concept de la maturité Sur son site web, le ministère fédéral de la Justice indique qu'au Canada les décisions au sujet des questions relatives aux soins de santé des enfants sont prises dans un cadre juridique complexe. [...] En règle générale, les parents ont le droit de prendre des décisions au sujet des traitements au nom de leurs enfants. Mais la doctrine du mineur mature permet aux enfants qui sont suffisamment matures de prendre eux‑mêmes les décisions à propos des traitements qu’on leur conseille. Le ministère rappelle aussi que des lois provinciales et territoriales encadrent le consentement à subir un traitement médical. Ces lois prévoient souvent un âge particulier auquel les enfants sont présumés être compétents pour consentir à un traitement.

L'ancien stratège conservateur Rodolphe Husny lors d'une réunion du Parti conservateur à Halifax, le 8 février 2020.

Selon les dernières études, les personnes trans et non binaires peinent à obtenir des soins médicaux adaptés au sein des réseaux de santé au Canada. Ces personnes ont presque deux fois plus de chances de tomber dans la pauvreté que les personnes cisgenres ou hétérosexuelles.

Pour l’instant, le chef du parti, Pierre Poilievre, a refusé de se prononcer sur ces questions, affirmant attendre le résultat du vote lors du congrès.

Une décision sage , selon Rodolphe Husny, qui affirme qu’ il n’y a pas de consensus autour de ces enjeux au Canada.

C’est toujours positif pour une démocratie d’avoir un débat, ajoute-t-il. Encore faut-il que ce débat se fasse de façon respectable pour tous.

Une stratégie libérale?

Il met toutefois en garde contre les tentatives du Parti libéral de Justin Trudeau qui, selon lui, utilise ces questions pour diluer les messages économiques du chef conservateur .

Tant que les libéraux ne parlent pas d’économie et parlent davantage d’autres enjeux, ça les avantage parce que ça leur permet d’agiter l’épouvantail de la politique américaine [...] et de coller l’étiquette républicaine et trumpiste à M. Poilievre.

Les libéraux vont toujours essayer de dire que les conservateurs ont [une intention cachée] pour faire peur aux Canadiens , dit-il encore. Ça fait partie de leur stratégie, donc c’est sûr que les enjeux [touchant les personnes trans] vont continuer d’être d’actualité pour dépeindre M. Poilievre sous un mauvais jour.

Hannah Hodson, quant à elle, affirme qu’elle aurait préféré que les conservateurs se concentrent sur les enjeux qui comptent le plus pour les Canadiens , comme la crise du logement, l’inflation et les changements climatiques, plutôt que de s’en prendre aux personnes les plus vulnérables de la société .

C'est honteux! , lâche-t-elle, visiblement déçue.