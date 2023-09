Le joueur vedette du Rouge et Or football, Kevin Mital, plaide coupable à une accusation de voie de fait.

Le receveur de passes du Rouge et Or était accusé de voies de fait armées, voies de fait avec lésion et d'avoir proféré des menaces contre un autre joueur pour un incident qui s'est produit le 10 décembre 2021.

Ces chefs d'accusation ont été retirés pour une seule accusation de voie de fait.

Plus de détails à venir...

avec les informations de Louis-Philippe Arsenault