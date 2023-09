Michel Potvin propose un plan ambitieux pour mousser le développement de Saguenay

Le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, y va d’une suggestion audacieuse pour accélérer le développement de la ville.

Il suggère d’investir 1 milliard de dollars d’ici sept ans. En contrepartie, les citoyens devraient se plier à une hausse de leur compte de taxes d’environ 2 % par année.

On veut régler les problèmes d’infrastructures que l’on a. Il y a un coût, voici le coût.

Si le conseil va de l'avant, cette hausse de taxe s'ajouterait à celle destinée aux affaires courantes, donc une hausse minimale d’au moins 4 %.

L’élément de 2 % de plus ne s’appliquera pas nécessairement pour 2024, c’est plus à rebours. C’est plus un effet de 2 % de plus en 2025-2026 , a-t-il précisé en entrevue à C'est jamais pareil.

De cette façon, Michel Potvin assure que la Municipalité aurait les moyens de ses ambitions. Elle pourrait d’abord mettre à jour ses infrastructures d’eau, d’asphalte et d'égout. Puis, la Ville pourrait investir dans le Centre Georges-Vézina, la Place Nikitoutagan, le Stade Richard-Desmeules, les centres de ski municipaux et le futur centre aquatique.

Le conseiller rappelle que sans hausse du compte de taxes, il sera impossible de s’attaquer convenablement à tous ces dossiers. Je n’ai pas encore réussi à imprimer l’argent , répète-t-il ironiquement.

Ce n’est pas compliqué, si la population va en référendum et dit qu’elle veut payer zéro, elle va payer zéro, mais je vais enlever des services.

En entrevue, Michel Potvin a indiqué que le Plan triennal d’investissements serait présenté en septembre, ce qui va donner le ton pour la suite.