Claims miniers : « Le free mining demeure roi »

La Coalition Québec meilleure mine est insatisfaite de la modification à venir au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. « L’État doit écouter la population avant l’octroi des claims, et non après », dit-elle.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette-Vézina a expliqué au micro de Bonjour la Côte la modification au règlement sur les activités minières.

Avec son adoption, les promoteurs auront plus de comptes à rendre aux communautés voisines des sites d’exploration.

Elle le résume ainsi : Les promoteurs vont entendre les préoccupations et ajuster les projets en amont.

Ceux-ci seront donc obligés de présenter certains projets, c’est-à-dire les projets à impact, dans les milieux concernés, et seront invités à entendre les préoccupations des citoyens ainsi qu’à s’ajuster à leurs demandes, au besoin.

Elle définit les travaux à impact comme les chantiers causant plus de dérangements, par exemple à cause du bruit ou de l’aménagement forestier nécessaire.

Ce règlement devrait favoriser l’acceptabilité sociale des projets d’exploration minière.

Le règlement ne permet pas d’empêcher des travaux. Il oblige à faire un lien entre le promoteur et les communautés locales, à ouvrir un dialogue et à s’assurer que les projets aient une meilleure acceptabilité sociale , précise-t-elle.

Manque de profondeur

La Coalition Québec meilleure mine, quant à elle, juge que les propositions annoncées ne vont pas assez loin pour encadrer les travaux d’exploration minière.

L'organisme déplore que le règlement ne permette pas d’empêcher des travaux d’explorations, et pense qu'il ne répond pas aux demandes de la population ni aux enjeux d’aménagement et de protection du territoire.

Si les communautés locales ne consentent pas aux activités minières sur leur territoire dès le départ, il ne sert à rien de leur faire perdre leur temps avec des consultations sur des projets d’exploration minière , revendique la coalition dans un communiqué.

La coalition demande également que tous les projets d’exploration minière soient soumis à l’obligation de rencontrer le public.

Tous les travaux d’exploration minière sont susceptibles d’engendrer des impacts sur l’environnement et sur les populations locales, argumente-t-elle.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a tenu une consultation publique au printemps dernier, dont le rapport est toujours attendu.