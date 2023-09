96 cas confirmés d’E. coli dans des garderies de Calgary

Le nombre de personnes contaminées par la bactérie E.coli en lien avec une éclosion dans des garderies ne cesse d'augmenter à Calgary. Services de santé Alberta a confirmé mercredi 40 cas supplémentaires en laboratoire, portant le total à 96 cas.

Les hospitalisations sont passées de 15 à 22. Onze endroits, dont des services de garderie Fueling Brains, ont été fermés après cette éclosion liée à une cuisine centrale qu'ils partageaient. Selon le Dr Francesco Rizzuti, médecin hygiéniste de la zone AHS de Calgary, 16 des patients sont actuellement à l'Hôpital pour enfants de l’Alberta, tandis que 6 sont au centre médical Peter Lougheed.

Les premiers patients ont été reçus au cours du week-end, signalant des symptômes tels qu'une diarrhée sanglante.

Les soins hospitaliers prodigués aux personnes infectées par l'E. coli peuvent comprendre un traitement contre la déshydratation ou, dans les cas plus graves, une surveillance continue du syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie qui affecte les reins. Le traitement des cas les plus graves peut inclure la dialyse pour aider la fonction rénale à continuer.

AHS a confirmé qu'un petit nombre de patients liés ont développé le SHU , mais que toutes les personnes hospitalisées sont dans un état stable. Les patients pourraient également être surveillés pour tout type d'infection secondaire, y compris la septicémie.

L’angoisse des parents

La docteure Tanya Principe, médecin urgentiste pédiatrique à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, dit qu'elle s'attend à ce que le nombre de cas positifs augmente au cours des prochains jours, à mesure que les tests se poursuivront.

Nous savons que la plupart du temps, l'état des enfants s'aggrave au cours des cinq à dix jours de leur maladie ou après dix jours d'exposition, et c'est ce que nous surveillons en ce moment ,affirme-t-elle. Tant que nous ne connaissons pas la source et le moment où cela s'est produit, il est difficile de prédire quand nous verrons ce pic.

La Dre Principe insiste sur le fait que les parents ne doivent pas paniquer, mais qu'ils doivent continuer à surveiller les symptômes chez leurs enfants et les emmener aux urgences s'ils sont incapables de boire, s'ils ont des urines foncées, des saignements ou des ecchymoses inexpliqués, une éruption cutanée violette qui ne disparaît pas, des douleurs abdominales ou de violents maux de tête, ou s'ils semblent ne pas se sentir très bien.

Phoebe Materi dit que son fils est tombé malade pour la première fois mercredi dernier, mais sa famille et elle ont été informées de l'épidémie seulement dimanche soir.

Une heure ou deux après être rentré à la maison, sa température dépassait les 40 degrés et n'a cessé d'augmenter tout au long de la nuit , affirme-t-elle. Si j'avais su que ses symptômes étaient liés à une épidémie d'E. coli à la garderie, je l'aurais envoyé à l'hôpital.

Le Dr Francesco Rizzuti dit que Services de Santé Alberta comprend le stress et l'inquiétude des familles dont les enfants sont malades, ajoutant que l'AHS continue d'enquêter sur la source de cette épidémie et continuera d'informer les familles au fur et à mesure que des informations seront disponibles.

Infections à conséquences parfois graves

Chaque année, environ 470 Canadiens sont infectés par la bactérie E. coli, qui peut engendrer de sérieux troubles, voire être fatale dans une petite minorité de cas.

Selon les spécialistes de la santé, l’affection a parfois été nommée maladie du hamburger , car elle provient à l’occasion de galettes de bœuf haché contenant la bactérie E. coli, mais elle peut être transmise par l’absorption de divers autres aliments ou de l'eau non traitée, ou encore par contact avec les matières fécales de personnes ou d’animaux infectés.

La Dre Cora Constantinescu, pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, explique que l’E. coli producteur de shigatoxines, ou STEC E. coli a été identifié comme la souche présente dans l’éclosion de Calgary. Cette toxi-infection le plus souvent d'origine alimentaire est dangereuse pour les enfants de moins de cinq ans en raison de sa capacité à causer le syndrome hémolytique et urémique (SHU).

Le Dr Francesco Rizzuti, médecin hygiéniste de la zone AHS de Calgary, affirme que la cuisine commune utilisée par les 11 garderies concernées était conforme aux règlements sanitaires de l'AHS avant l'apparition de l'épidémie. Il ajoute que des échantillons d'aliments frais et congelés ont été prélevés dans la cuisine et sont en cours d'analyse.

Avec les informations de Kylee Pedersen