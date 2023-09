COVID-19: des foyers mal préparés et trop de décisions verbales, dit le VG du N.-B.

Dans un rapport publié jeudi matin, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, indique qu’à cause du manque de ressource et de préparation de nombreux foyers de soins ont été incapables de contrôler la propagation de la COVID-19. De plus, la santé publique n’a pas fourni de documentation écrite pour appuyer d'importantes décisions en début de pandémie, telles que la fermeture des écoles.

Le vérificateur atteste que la province n'a pas tiré de leçons de la pandémie de grippe H1N1 et que les recommandations de cet épisode n’ont pas été incluses dans un plan provincial à jour de lutte contre une pandémie .

Ça allait déjà mal dans les foyers

Les foyers de soins étaient aux prises avec d’importants problèmes, bien avant l'arrivée de la COVID-19 dans la province.

Les foyers de soins du Nouveau-Brunswick ont dû gérer la pandémie de COVID-19 avec peu de ressources.

Le vérificateur soulève qu’il manquait déjà du personnel et de financement.

Le ministère du Développement social ne disposait pas d'expertise pour contrôler les infections, et bien que plusieurs problèmes étaient soulevés lors des inspections, il y a avait peu de mécanismes pour assurer un contrôle.

Bien avant la pandémie, le Ministère était au courant de l’existence de problèmes systémiques touchant les foyers de soins.

Le vérificateur révèle également que tous les foyers construits avant 2011 (73 % des foyers) ne respectaient déjà pas les normes de construction.

Équipement de protection mal compris

Paul Martin révèle également que plusieurs employés ont avoué au Développement social ne pas être suffisamment formés pour utiliser adéquatement l’équipement de protection individuelle.

Des formations en ligne ont été offertes à partir de février 2021, près d’un an après le début de la pandémie.

Des employés n'ont pas été formés sur la façon de porter de l'équipement de protection individuelle avant février 2021, soit un an après le début de la pandémie.

Cela a augmenté le risque de contamination, déplore Paul Martin. Dans certaines unités réservées aux cas de COVID, on n’utilisait pas d’équipement de protection ou celui-ci était incomplet .

Nous recommandons au ministère du Développement social d’évaluer régulièrement les besoins en formation des foyers de soins et de fournir le financement adéquat , conclut Paul Martin.

Des chambres vides

Le vérificateur souligne également que certaines réponses à la pandémie pourraient être améliorées.

Par exemple, les chambres vides dans des foyers de soins n’ont pas été utilisées pour séparer les résidents, et ainsi limiter les contacts.

Le gouvernement ne voulait pas que des lits soient utilisés pour séparer les patients malades, car ceux-ci devaient être gardés pour les patients des hôpitaux en attente, indique le vérificateur général.

Même s’il y avait des chambres libres qui auraient pu être utilisées pour réduire le nombre de chambres à deux personnes, les régies régionales de la santé ont demandé qu’il n’y ait pas de réduction au nombre de lits en foyers de soins.

Il ajoute : on voulait ainsi s’assurer de pouvoir transférer les résidents hospitalisés en attente d’une place en foyer de soins.

Pas de documentation

Particulièrement dans les premiers mois de pandémies, certaines des décisions du conseil des ministres n’ont pas été appuyées par de la documentation officielle venant de la Santé publique.

Blaine Higgs lors du point de presse sur la COVID-19, le jeudi 21 janvier 2021.

Paul Martin cite par exemple les décisions de fermer les écoles et les restaurants ainsi que d’imposer une période d’auto-isolement pour les voyageurs en mars 2020.

Il n’a pas trouvé de document de la santé publique pour appuyer ces recommandations lorsqu’elles ont été présentées aux décideurs.

[Ces] mesures de santé publique étaient étayées uniquement par des mises à jour verbales.

Les discussions sur la gestion de la COVID-19 n’ont pas été documentées.

Il n’y avait pas de procès-verbaux à la suite de réunions du groupe de gestion principal de l’intervention relative à la COVID-19 , indique-t-il.