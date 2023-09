Des actifs de Groupe Sélection à Rimouski ont été vendus à une entreprise rimouskoise de location résidentielle, Les Immeubles Beaulieu et Collin.

Selon un document de cour consulté par Radio-Canada, plusieurs terrains et immeubles situés sur la rue Saint-Germain Est à Rimouski font partie de la transaction.

Plus précisément, les derniers vestiges encore debout de la Grande Place, qui incluent des locaux commerciaux vacants et occupés, de même qu’un édifice résidentiel d’une cinquantaine d’unités font partie des nouvelles acquisitions de l’entreprise.

En revanche, le terrain où devait voir le jour un immeuble de 170 logements pour personnes âgées que préparait Groupe Sélection n’est pas visé par cette transaction. On ignore toujours ce qu’il en adviendra.

Ouvrir en mode plein écran Plus d'un an après sa démolition, le terrain de la Grande Place est toujours vacant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Même s’il qualifie les plans de son entreprise d’embryonnaires, Bernard Beaulieu entend revitaliser les édifices acquis. On va regarder tout l’éventail de projets qui peut être disponible , promet le propriétaire des Immeubles Beaulieu et Collin, qui invite tout promoteur à entrer en contact avec lui.

Je pense que dans les dernières années, la Grande Place a peut-être manqué de présence, de vision , soutient l’homme actif dans le milieu de l’immobilier depuis 25 ans, qui se félicite de l’acquisition de ces lots par une entreprise d’ici.

En étant locaux, c’est sûr qu’on dépense localement , souligne Bernard Beaulieu, qui ajoute que la présence du groupe immobilier à Rimouski lui permettra d’être, selon lui, plus à l’écoute de ses occupants qu’un investisseur étranger, par exemple.

Par ailleurs, M. Beaulieu indique que six appartements inoccupés dans l’immeuble résidentiel seront remis sur le marché locatif. Au moins, ça va en faire six de plus sur le marché , sourit le propriétaire.

La Ville de Rimouski a refusé de commenter l’acquisition des immeubles des mains de Groupe Sélection.

L'entreprise détenue par Réal Bouclin s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en novembre 2022.

La résidence du Havre de l'Estuaire à Rimouski, qui était auparavant la propriété du Groupe Sélection, est depuis passée aux mains du groupe Blackstone et est administrée par Cogir.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse