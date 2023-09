Un tronçon de la rue King Ouest, dans le centre-ville de Toronto, sera fermé aux voitures dès jeudi pour faire place au Festival international du film de Toronto (TIFF). Le service de tramway sera interrompu, mais des autobus de remplacement sont prévus.

La rue King Ouest sera fermée à la circulation automobile entre la rue Peter et l’avenue Université, de jeudi à lundi. Il n’y aura pas de service de la commission de transport de Toronto (CTT) entre l’avenue Spadina et la rue Church.

Nous comprenons absolument que ça cause de la frustration. Notre obligation est de continuer d’essayer de fournir le meilleur service possible, étant donné les restrictions sur l’utilisation des rues que nous avons , déclare le porte-parole de la CTT Stuart Green.

Des autobus de remplacement offriront du service dans ce secteur pendant le festival.

Des autobus à la place des tramways 304 et 504

Les usagers des tramways 304 et 504 King qui voyagent en direction ouest devront sortir entre les rues Church et Jarvis pour prendre un autobus qui contournera le festival en passant par la rue Richmond, avant de prendre la rue Spadina pour revenir sur King Ouest.

Les usagers qui vont en direction est devront sortir du tramway juste après la rue Bathurst. Ils pourront prendre un autobus qui passera par la rue Adelaide jusqu’à la rue Université avant de revenir sur King Est.

La CTT aura des employés sur les lieux du festival pour informer les usagers des changements et les aider à planifier leur trajet.

Si vous n’avez pas encore trouvé de chemin alternatif, prévoyez un peu plus de temps. Si c’est possible, évitez de voyager en surface et essayez d’emprunter les routes souterraines pour traverser le coeur du centre-ville , conseille Stuart Green.

La rue King sera rouverte à la circulation dès 5 h, lundi. Toutefois les événements de tapis rouge prévus lundi et mardi causeront aussi des perturbations au service de transport en commun. Les autobus de remplacement seront en service de 15 h 30 à 21 h 30 pour cette raison.