Records de chaleur enregistrés en Mauricie

Louiseville, La Tuque et Parent ont atteint ou battu des records de chaleur cette semaine, selon Environnement Canada.

Vers 13 h 30 jeudi, il faisait 29,4 degrés Celsius à Louiseville, ce qui est un record pour un 7 septembre dans cette ville. Le précédent record était de 27,9 °C en 2015.

À La Tuque, la température est montée jusqu’à 32,9 degrés Celsius mercredi. L’ancien record pour un 6 septembre était de 30,6 degrés en 1945.

À Parent, il a fait jusqu’à 31,1 degrés Celsius, ce qui est aussi chaud qu'à pareille date en 1945.

Des avertissements de chaleur d’Environnement Canada sont par ailleurs toujours en vigueur pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.