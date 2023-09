La juge de la Cour d'appel du Québec, Marie-Josée Hogue, a été choisie pour présider l'enquête publique sur l'ingérence étrangère, confirment deux sources de Radio-Canada.

L'annonce de la nomination de la juge Hogue, d'abord annoncée par le quotidien The Globe and Mail, aura lieu à 11 h 30, à Ottawa.

Le gouvernement précisera à ce moment-là les paramètres qui entoureront la commission d'enquête qu'il a finalement décidé de lancer à la suite de plusieurs mois de pression de l'opposition et de la démission du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston.

Nommé par le premier ministre Justin Trudeau, M. Johnston estimait qu'il n'y avait pas matière à lancer une commission d'enquête sur l'ingérence du gouvernement chinois dans les affaires internes canadiennes. Il avait démissionné en juin dernier, peu de temps après un vote de la majorité des députés de la Chambre réclamant son départ.

Des négociations entre le gouvernement et les partis d'opposition se sont déroulées tout l'été afin de déterminer le cadre et le mandat de la future commission publique d'enquête.

De nombreux candidats ont été passés en revue pour déterminer qui présiderait cette commission, dont des noms connus, comme ceux de l'ancienne juge de la Cour suprême Louise Arbour; de Louise Otis, qui siège au tribunal de l' OCDE; de l'ancien ministre de la Justice Irwin Cotler; ou de l'ex-ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques.

Le choix du gouvernement s'est finalement porté sur la juge de la Cour d'appel du Québec, Marie-Josée Hogue.

Ouvrir en mode plein écran La juge Marie-Josée Hogue présidera la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Photo : Cour d'appel du Québec

Considérée comme une étoile montante, Mme Hogue a été nommée à la Cour d'appel du Québec en juin 2015, en remplacement du juge Pierre J. Dalphond.

La magistrate a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke en 1986 et a été reçue membre du Barreau du Québec en 1987. Elle a pratiqué de 1987 à 2013 au sein du cabinet Heenan Blaikie. Elle était associée au sein du cabinet McCarthy Tétrault depuis janvier 2014.

Selon le site Internet de la Cour d'appel du Québec, on apprend également que ses principaux domaines d'expertise ont été les litiges liés au droit des sociétés, le contentieux des affaires civiles et la responsabilité professionnelle. Une partie de sa pratique a également été consacrée aux litiges de droit administratif et de droit constitutionnel.

Les états de service de la juge ne mentionnent cependant aucune expérience particulière en sécurité nationale.

Peu de temps et beaucoup de travail

Selon les informations obtenues par The Globe and Mail, la juge devra présenter une évaluation de la situation le 29 février 2024 – soit dans six mois – et présenter ses recommandations à la fin du mois de décembre 2024. Cela représente un horaire très chargé qui ne laissera que très peu de temps pour la tenue de témoignages.

