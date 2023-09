L’hypothèque d’un couple de Langley bondit de 2700 $ par mois en deux ans

Bien que la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %, des ménages sont déjà plongés dans des situations financières impossibles. C’est le cas d'un couple de Langley, en Colombie-Britannique, qui a vu son hypothèque mensuelle bondir de 2700 $ depuis l’achat de leur maison il y a deux ans.

Pourtant, au moment de l’achat, en 2021, les taux d’intérêt étaient bas. Sarah Dueck et son mari étaient convaincus de pouvoir payer leur prêt hypothécaire à taux variable.

La Banque du Canada semblait dire que les taux d’intérêt allaient demeurer bas pour un bout et que s’ils augmentaient, ce serait une hausse lente , explique-t-elle. Alors on s’était dit qu’avec un plan de cinq ans, un taux variable serait la meilleure direction à prendre.

Mais avec les taux d’intérêt qui montent en flèche, Sarah Dueck ne sait pas s’ils vont continuer à pouvoir payer leur maison, qui nécessite désormais un paiement de 6300 $ par mois.

Notre avenir est complètement lié à cette maison, précise-t-elle.

Ils se sont déjà serré la ceinture à plusieurs égards, coupant dans certains fonds d’investissement et révisant les plans de visite familiale en Ontario.

Mon époux est un enseignant, il pourrait donc trouver un autre emploi en été , dit-elle. Au-delà de cela, on devra penser à vendre la maison.

Les taux d’intérêt ont monté à 10 reprises au cours des 18 derniers mois.

Cela a été très difficile , explique la propriétaire. C’est quelque chose qui nous préoccupe et on a beaucoup de conversations sur nos finances et nos budgets.

Une situation surprenante pour tous

La Banque du Canada ne s’attendait pas à se retrouver dans une telle situation, selon Randall Bartlett, directeur principal, Économie canadienne, chez Desjardins : Les prévisions d’inflation de la Banque du Canada étaient beaucoup plus basses que ce qui est arrivé en fin de compte, avec l'inflation qui a monté de 8% depuis l’été dernier.

Le siège de la Banque du Canada à Ottawa.

Selon lui, les cas comme ceux de Sarah Dueck sont de plus en plus fréquents, spécialement pour les Canadiens qui ont acheté une maison depuis le début de la pandémie.

Beaucoup de gens ont pris des hypothèques plus importantes et doivent maintenant composer avec des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, car ils ont pris une hypothèque à taux variable ou encore ils doivent renouveler une hypothèque à taux fixe à court terme.

Il croit que de nombreux propriétaires seront confrontés à un choix difficile : vendre leur maison ou préparer leur budget avec en tête des taux d’intérêt plus élevés dans les années à venir.

Le gouverneur de la Banque centrale du Canada, Tiff Macklem.

Selon lui, plusieurs institutions financières craignent que les Canadiens soient de moins en moins capables de payer leur hypothèque avec la hausse des taux d’intérêt, ce pour quoi elles mettent leur propre capital de côté au cas où les propriétaires soient incapables de rembourser leurs prêts.

Ceci dit, Randall Bartlett estime que les institutions financières souhaitent généralement collaborer avec les propriétaires pour qu’ils ne tombent pas en défaut de paiement, car l’issue d’une telle situation nuit à toutes les parties impliquées.

