Plusieurs centaines d’infirmières ont manifesté devant le CHUM à Montréal

L'automne chaud promis par la FIQ a pris forme, alors que des infirmières ont pris part mercredi après-midi à une manifestation qui s'est déroulée entre une station de métro de Laval et le centre-ville de Montréal.

Quelque 500 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont convergé vers 16 h devant le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Les manifestantes prévoyaient distribuer des tracts portant sur la négociation de leur convention collective, qui dure depuis plusieurs mois.

La FIQ promettait d'y perturber la circulation à l'heure de pointe.

Publicité

Énormément de passants et de gens dans leur voiture klaxonnaient. Ils nous envoyaient la main et des pouces dans les airs. Ils nous criaient : "on est avec vous" , a indiqué la présidente du syndicat, Julie Bouchard, en entrevue avec La Presse canadienne, mercredi soir, à la suite de la manifestation.

Les manifestantes ont pris la rue pour interpeller le gouvernement Legault sur la négociation de leur convention collective, qui dure depuis plusieurs mois. Les demandes de la FIQ avaient été déposées en novembre dernier. Québec avait déposé ses offres à l'ensemble des employés de l'État en décembre.

Au mois d'août, le médiateur affecté au dossier de la FIQ, qui avait été nommé le 8 juin, avait conclu à l'impossibilité de présenter une recommandation, tant les positions des parties lui semblaient éloignées l'une de l'autre.

Pourtant, lors d'une rencontre avec le premier ministre François Legault et la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le 21 août, la présidente de la FIQ , Julie Bouchard, et la ministre LeBel s'étaient dites prêtes à accélérer le rythme des négociations.

Selon la présidente de la FIQ, des journées de négociation ont été ajoutées depuis cette rencontre. Par contre, la négociation n'avance pas, a affirmé Mme Bouchard. On est à des années-lumière de s'entendre. On fait face à des fermetures sur des enjeux qui sont primordiaux [...] C'est pas mal l'entièreté des points où ça achoppe.

Publicité

Hausse des moyens de pression

La manifestation de mercredi est le début des moyens de pression plus corsés de la FIQ.

Jusqu'ici, la grande organisation syndicale de 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques s'était limitée à des moyens de pression plus légers, comme le port de t-shirt, le déroulement de banderole et des manifestations de moindre envergure.

Pour nous, s'il n'y a pas d'ouverture et de réelle volonté de s'assurer que les soignantes soient en nombre suffisant pour pouvoir donner des soins à la population, bien inévitablement que les moyens de pression vont augmenter , a déclaré Mme Bouchard.

La leader syndicale ne craint pas que les membres de la FIQ se mettent à dos une partie de la population avec des manifestations pouvant perturber la circulation.

Oui, ça peut être dérangeant. Mais chaque jour lorsqu'une soignante doit demeurer sur son lieu de travail parce qu'elle n'a pas de remplaçante, chaque jour lorsque le nombre de patients à notre charge augmente parce qu'il n'y a plus assez de personnel sur place, je crois que c'est encore plus épuisant et dérangeant que d'être retardé dans le trafic 30 minutes , a-t-elle déclaré.

Le Tribunal administratif du travail a déjà approuvé les listes de services essentiels à maintenir en cas de grève des membres de la FIQ. Cela ne veut pas dire que ses membres débraieront nécessairement, mais elles fourbissent leurs armes, au cas où.

En plus de la rémunération, la FIQ a formulé plusieurs demandes touchant principalement la conciliation travail-vie personnelle et le fardeau de tâches.

Elle revendique notamment que le recours au travail en heures supplémentaires ne soit que volontaire, sauf s'il s'agit d'une situation urgente ou exceptionnelle.

La FIQ demande également l'adoption d'une loi pour établir des ratios sécuritaires infirmière/patients.