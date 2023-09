Deux personnes gravement blessées dans une collision à Saint-Flavien

Un homme et une femme à moto ont été grièvement blessés après avoir percuté un tracteur à Saint-Flavien mercredi soir dans Lotbinière, en Chaudière-Appalaches.

La collision entre une moto et un tracteur s'est produite vers 20 h sur la route Saint-Joseph, selon la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice Dorsainvillle.

On ne connait pas encore les raisons pour lesquelles la moto aurait percuté le tracteur , précise-t-elle.

Les deux occupants de la moto, un homme et une femme, ont subi de graves blessures. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier et on craint pour leur vie.

Un policier de la SQ spécialisé dans les enquêtes sur les collisions est sur place pour faire la lumière sur les circonstances entourant la collision.

La route 271 est fermée à la circulation.

Plus de détails à venir