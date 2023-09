Centre Georges-Vézina : la Ville doit se ranger derrière Laforest, plaide Ghislain Harvey

L’ex-bras droit de Jean Tremblay, Ghislain Harvey, estime que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a pris une mauvaise décision en critiquant ouvertement la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, dans le dossier du Centre Georges-Vézina.

L’ancien président-directeur général de Promotion Saguenay y est allé de cette observation lors d’une entrevue à Place publique, dans laquelle il est venu parler de son livre Le conseiller principal : 20 ans de politique municipale à Saguenay.

Celui qui a été député libéral dans Dubuc de 1973 à 1976 a indiqué que selon lui, le projet d’Andrée Laforest doit faire consensus à la table du conseil.

Je fais un suivi personnel du dossier du Centre Georges-Vézina. Je souhaiterais qu’il y ait unanimité au conseil pour accepter la recommandation de Madame Laforest. Madame Laforest, elle n’a pas imposé le dossier. Elle ne veut pas l’imposer. C’est la Ville qui décide. Mais quand tu arrives avec un chèque de 20 millions sur 30 millions, et que tu commences à dire que ça n’a pas de bon sens et qu’on va faire un plus petit réaménagement ou qu’on va en faire un dans sept ou huit ans quand on ne sera plus là. Moi je n’ai jamais fait ça. Ce n’est plus une question d’esprit de clocher. C’est une question de jugement , a martelé l’ancien politicien et fonctionnaire.

Le Centre Georges-Vézina.

Jean Tremblay, un ami

C’est Ghislain Harvey qui, avec deux amis, a suggéré à Jean Tremblay, notaire à l’époque, de se lancer dans la course à la mairie de Chicoutimi en 1997 pour succéder à Ulrick Blackburn.

On avait fait une liste de trois noms. Je connaissais Jean Tremblay et sa volonté et son désir. Quand il se fixait des objectifs, il réussissait très bien. Il avait une bonne clientèle ici et au Québec. C’était un ami. On était dans la même famille politique , a-t-il confié.

Il explique qu’il ne voulait pas se lancer lui-même parce qu’il ne voulait pas mettre son emploi de directeur de l'Office municipal d'habitation en péril.

Je lui avais donné 15 jours. Le lendemain matin, il avait parlé à Linda, son épouse , a-t-il raconté, ajoutant que Jean Tremblay devait garder le tout secret. Néanmoins, sa décision de briguer la mairie était rapportée le lendemain matin dans Le Quotidien.

Ghislain Harvey lance son livre qui jette un regard sur la politique municipale.

Directeur de cabinet

Ghislain Harvey affirme qu’il n’avait pas pour plan de carrière de devenir le directeur du cabinet du maire Jean Tremblay.

Je ne me suis pas magasiné une job. À l’époque, j’étais directeur de l’Office d’habitation de Chicoutimi , a-t-il mis en contexte.

Plusieurs dossiers qui ont marqué le règne de Jean Tremblay, dont l’achat des centrales Pont-Arnaud et Chute-Garneau et l’aménagement du quai de croisières de La Baie, étaient les idées de Ghislain Harvey, écrit-il dans son livre.

Jean me faisait une confiance assez solide. Je n’ai jamais trompé le maire. Je n’ai jamais donné de mauvais conseils. J’ai toujours donné des conseils pour que ça réussisse. […] J’ai dit "si tu veux que ton nom demeure dans l’histoire régionale et du Québec, prends le dossier des petites centrales. Il faut que la Ville devienne propriétaire. L’année passée, ils ont fait 9 millions de profit net avec les petites centrales" , a affirmé l’ex-bras droit de Jean Tremblay.

Jean Tremblay a été maire de Chicoutimi puis de Saguenay pendant 20 ans.

Critiques

Dans le livre, l’auteur aborde le fait que de nombreuses personnes trouvaient qu’il en menait trop large, alors qu’il était directeur de cabinet, directeur de Promotion Saguenay et de Port de Saguenay.

Ghislain Harvey administrait également une enveloppe discrétionnaire de 4,5 à 5 millions de dollars par année.

Les conseillers municipaux passaient dans son bureau pour obtenir des fonds pour la réalisation de projets. Si cette pratique a été abolie depuis, Ghislain Harvey croit que cette façon de faire était la bonne et que les choses devraient encore fonctionner ainsi.

Jean disait : "Ghislain vous parle. C’est comme si je vous parlais" , a-t-il exprimé à l’animatrice Catherine Doucet.

Plusieurs nominations à des postes clés, jugées partisanes à l’époque, étaient justifiées, selon Ghislain Harvey. Selon lui, les appels de candidatures n’étaient pas nécessaires parce que les individus qu’il proposait au maire Jean Tremblay étaient les meilleurs .

L’ouvrage de Ghislain Harvey est publié aux Éditions Septentrion.