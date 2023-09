Trille Or 2023 : Les artistes fransaskois au cœur de la scène musicale canadienne

Les trois jours de festivités entourant le 12e Gala Trille Or, orchestrée par l'Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM), s'amorcent jeudi. L’événement célèbre le meilleur de la musique francophone des provinces de l'Ouest et de l'Ontario. Pour le coup, brille la Fransaskoisie.

Parmi les 31 artistes et professionnels de la musique en lice, six artistes et groupes sont issus de la Saskatchewan. Ensemble, Étienne Fletcher, Shawn Jobin, Anique Granger, Beau Nectar, Marie-Véronique Bourque et Ponteix cumulent 37 nominations.

Ils ont tous fait le choix de se rendre à Ottawa, là où se fait la remise des prix. Membre du groupe Beau Nectar, éemi, se réjouit de faire le déplacement. Le dernier Trille Or n’était que virtuel, ça sera bien de faire le gala, le tapis rouge et retrouver nos collègues de l'industrie.

Le duo Beau Nectar formé de Marie-Clo et éemi se décrit comme écoféministe.

Le groupe Beau Nectar pourrait repartir avec neuf statuettes, incluant une pour la réalisation de leur album Two Lips.

Alors qu’il se prépare à participer au gala Trille Or pour une troisième fois dans sa carrière, l'artiste hip-hop Shawn Jobin décrit l’événement comme étant comparable à l'ADISQ ou aux prix Juno, mais dans le Canada français, c’est une petite industrie en dehors du Québec. C’est important de souligner qu’on existe et que nous autres aussi on a le droit d'avoir nos galas.

Mon premier Trille Or, je l'ai donné à l'Association jeunesse fransaskoise parce que c'était eux qui m'ont permis de m'émanciper puis de m'épanouir dès un jeune âge dans la musique.

Avec tant d'acteurs de l'industrie musicale réunis dans un même lieu, l’événement prend une dimension conviviale. C'est des retrouvailles, c'est revoir tous nos amis, nos collègues musiciens et vraiment se faire du fun, puis célébrer ce qu'on fait puis partager nos victoires , confie l’auteure-compositrice-interprète Anique Granger, en lice pour cinq prix.

Le gala Trille Or ne se limite pas à des performances et à des remises de prix, il offre également des occasions de réseautage et d'apprentissage. Ensemble, les artistes abordent des sujets variés, allant des défis environnementaux de l'industrie à la fidélisation des publics.

L'auteure-compositrice-interprète Anique Granger est en lice pour cinq prix aux Trille Or. (Photo d'archives)

Un prix, un accélérateur de carrière ?

Marie-Véronique Bourque, flûtiste nommée dans la catégorie Jazz, souligne l'importance de ce gala dans une carrière. Remporter un prix Trille Or représente la plus haute distinction au Canada pour un artiste. Ça a une grande valeur pour moi, mais aussi sur un CV , indique-t-elle.

Quand on est en nomination au Trille Or, il y a beaucoup d'entrevues, notre musique est diffusée à grande échelle, c’est une visibilité vraiment importante en tant qu'artiste.

Si aujourd'hui les artistes fransaskois font force de nombre parmi les nominations au gala, ils n'y ont pas toujours été éligibles.

Les prix Trille Or, initiés en 2001 par l' APCM , étaient à leurs débuts exclusivement dédié aux artistes franco-ontariens.

L’événement a évolué au cours des années , reconnaît son directeur général de l'Association, Thomas Kriner.