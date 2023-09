Investissements de 7 M$ chez American Biltrite à Sherbrooke

American Biltrite Canada, l'une des plus anciennes entreprises manufacturières de Sherbrooke, vient de compléter une série d'investissements évalués à 18 millions de dollars pour automatiser ses opérations. L’entreprise sherbrookoise investit 7 millions de dollars pour un nouveau système d'alimentation automatisé des mélangeurs.

L'inauguration de ce nouvel équipement a eu lieu mercredi, en avant-midi. Il est déjà fonctionnel et complète la deuxième phase de son programme de modernisation de 18 millions de dollars. De cette somme, 6 millions viennent de Québec et d'Ottawa.

Le fabricant de couvre-planchers en caoutchouc a pu augmenter ses ventes de 30 % et surtout réduire le risque de blessures puisque bien des tâches difficiles ont disparu.

C’est incroyable comment on a pu changer l'atmosphère dans l'usine en enlevant toutes les tâches ardues et difficiles que nous avions et nous les avons automatisés , a indiqué le directeur général de l’entreprise, Jean-Pierre Benoît.

En 2024, notre croissance va encore être dans les deux chiffres. Ça va encore prendre de la main-d’œuvre.

Ce dernier assure que personne n’a perdu son emploi. L'usine de Sherbrooke compte 260 employés. Ce sont des gens qui ont pu aller faire des taches beaucoup plus faciles, automatiques , poursuit-il.

L’entreprise est en croissance et en bonne position. On veut continuer à prospérer ici.

Richard G. Marcus, le petit-fils du fondateur de l’entreprise, et Todd Marcus, l’arrière-petit-fils, ont d'ailleurs fait le voyage depuis les États-Unis pour souligner ce nouveau départ. Nous avons grandi et prospéré. Nous aimons Sherbrooke, le Québec et le Canada. C’est bien pour nous et nous espérons que ce soit aussi profitable pour la communauté d’ici , lance Richard G. Marcus en entrevue.

Avec les informations de Guylain Charette