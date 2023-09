Les élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean fournissent leurs listes d’épicerie à François Legault

Les élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean sortent satisfaits d’une rencontre de deux heures avec le premier ministre du Québec, François Legault, au cours de laquelle ils ont pu dresser leur liste d’épicerie.

Les pourparlers impliquant des maires et des préfets ont eu lieu à Roberval dans le cadre d’une visite du premier ministre dans la région.

Au sortir de leur rencontre, ils ont parlé d’un climat positif et d’ouverture.

On a dit à notre premier ministre : "écoutez, nous on veut s’occuper de notre développement économique. Nous avons un incubateur à Alma. On a besoin d’avoir votre aide financière. On s’est mobilisé au niveau du milieu et on souhaite que vous soyez collaborateur dans ça" , a relaté la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Publicité

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a réitéré la demande des élus régionaux pour la refonte du pacte fiscal de manière à ce que les municipalités et les villes puissent obtenir davantage de revenus.

Les difficultés des petites municipalités, même des plus grandes au niveau des programmes qui ne sont pas adaptés. Je vous dirais que les gens étaient plutôt en mode solution qu’en mode accusation , a déclaré Julie Dufour.

La forêt au cœur des discussions

Largement tributaire de l’industrie forestière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a besoin de soutien, s’entendent les élus. Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, s’est senti écouté.

La forêt a pris beaucoup de place. On a parlé beaucoup de l’importance de l’industrie forestière chez nous et d’être soutenus. Ça a été une vraie rencontre positive , a-t-il déclaré.

Les élus ont de grandes attentes pour la suite. C’est notamment le cas du préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui attend le déploiement d’un programme de 470 millions de dollars annoncé par la CAQ pour soutenir les services de proximité dans les municipalités.

Publicité

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord a aussi trouvé une écoute attentive chez le premier ministre. Sa directrice générale, Sandra Rossignol, a rappelé que le développement de la zone d’innovation sur l’aluminium a besoin du soutien de Québec.

Traité Petapan

Le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, croit que le traité Petapan portant sur la réorganisation territoriale doit être signé au plus sacrant . Il se réjouit du fait que François Legault ait donné le mandat au ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, de terminer le processus de négociation.

J’ai bon espoir qu’on finira par trouver une façon d’écrire ça où on règle tous les dossiers sans se retrouver dans une situation où le gouvernement du Québec donne un droit de veto à des communautés. C’est un précédent qu’aucun gouvernement n’a jamais accepté , a déclaré le premier ministre Legault.

D'après le reportage de Laurie Gobeil