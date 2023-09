Une diminution des livraisons d'or et une grève des débardeurs dans les ports de Colombie-Britannique ont pesé sur les importations. Le déficit commercial de marchandises du Canada pour le mois de juillet est en baisse par rapport au même mois l'an dernier, rapporte Statistique Canada.

Le déficit commercial s'est chiffré à 987 millions de dollars en juillet, après avoir été de 4,9 milliards en juin, a calculé l'agence fédérale.

La grève dans les ports de Colombie-Britannique a pesé sur l'activité commerciale en juillet et devrait continuer d'avoir un impact dans les mois à venir à mesure que l'arriéré se résorbe.

Les importations totales ont chuté de 5,4 %, celles de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ayant diminué de 25,3 %.

Les importations de la sous-catégorie comprenant l'or, l'argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute et leurs alliages ont chuté de 60,5 %, en grande partie en raison de la baisse des transferts d'actifs d'or entre les institutions financières, a expliqué Statistique Canada.

L'agence a également souligné que les importations de biens qui proviennent des pays de la côte du Pacifique et qui dépendent des ports de la Colombie-Britannique avaient été inférieures.

Ouvrir en mode plein écran Michel Murray, conseiller du syndicat des débardeurs au SCFP, s'adresse aux centaines de personnes rassemblées à Vancouver en appui aux grévistes des ports de Colombie-Britannique, en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Record d'exportations pour les aéronefs

Une grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique a entraîné la fermeture de plus de 30 terminaux portuaires et autres sites pendant 13 jours en juillet.

Les importations de biens de consommation ont chuté de 4,9 %, tandis que celles de matériel et de pièces électroniques et électriques ont chuté de 6,4 %. Les importations de machines, de matériel et de pièces industriels ont diminué de 6,1 %.

Parallèlement, les exportations totales ont augmenté de 0,7 %, la baisse des exportations de certains biens due à la grève dans les ports ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation des produits moins touchés par le conflit de travail.

Les exportations d'aéronefs et d'autres matériels et pièces de transport ont augmenté de 23,4 % en juillet pour atteindre un record de 3,2 milliards de dollars, les exportations d'aéronefs ayant presque doublé, tandis que les exportations de produits de l'agriculture et de la pêche et de produits intermédiaires des aliments ont augmenté de 9,7 %.

Chute des importations globales

Exprimées en volume, les importations globales en juillet ont chuté de 4,3 %, tandis que les exportations ont légèrement diminué de 0,2 %.

Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s'est établi à 8,4 milliards de dollars en juillet, après avoir été de 11,4 milliards en juin.

Dans le même temps, l'excédent commercial du pays avec les États-Unis a atteint 7,4 milliards de dollars en juillet, contre 6,4 milliards en juin.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit du commerce international des services du pays avait augmenté à 1,4 milliard de dollars en juillet, après avoir été de 1,1 milliard en juin.

Les importations de services ont augmenté de 1,7 % à 16,4 milliards de dollars et les exportations de services ont légèrement diminué de 0,3 % à 15,0 milliards.

La balance commerciale du Canada, lorsque l'on combine les échanges de biens et de services du pays, s'est soldée par un déficit de 2,4 milliards de dollars en juillet, comparativement à un déficit de 6,0 milliards en juin.