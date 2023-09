Les amateurs de sports on une nouvelle option radiophonique. La station à prépondérance verbale Sports 1440 est en ondes depuis le 5 septembre.

La nouvelle station est née d'un partenariat entre un animateur de radio sportive d'expérience, Jason Gregor, et du géant de radio Stingray.

Pour l'instant, la station offre quatre émissions quotidiennes du lundi au vendredi. Celle du matin est en ondes de 7h à 11h et celle du retour à la maison est présentée de 14h à 18h. Deux autres émissions sont offertes en après-midi, la première de 11h à midi et l'autre de midi à 14h. Le reste du temps, rien n'est diffusé sur les ondes.

Ouvrir en mode plein écran Sports 1440 offre des émissions qui se succèdent de 7h à 18h du lundi au vendredi. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

Dans un courriel, la station explique que ses émissions vont parler de sports en tout genre présents dans la grande région d'Edmonton. Elle présentera aussi des athlètes qui viennent de la capitale albertaine.

Publicité

Combler un vide

L'idée d'une nouvelle radio sportive est rapidement venue après la fermeture de la station TSN 1260. D'ailleurs, Jason Gregor, maintenant directeur général de Sports 1440, avait lui-même une émission sur les ondes de l'ancienne station.

Depuis la fermeture de la station, partager une connection avec les gens, ça me manquait , avoue-t-il.

C'était vraiment important pour moi d'avoir une identité communautaire.

Alors que bien des médias se tournent vers une diffusion uniquement sur internet, les dirigeants de la nouvelle station on fait le choix de se concentrer sur la radio traditionnelle sur la bande AM, mais vont quand même diffuser en direct les émissions sur une chaîne Youtube.

L'instructeur de radio à l’Institut de technologie du nord de l'Alberta ( NAIT ) croit que les deux formats peuvent coexister. C'est difficle de battre le fait que je peux allumer une radio traditionelle dans mon auto ou ma maison. Mais en même temps, avec internet, je peux écouter n'importe quelle émission de radio au monde , explique Dave Sawchuk.

Ouvrir en mode plein écran Dave Sawchuk enseigne à NAIT depuis 10 ans. Photo : Fourni par Dave Sawchuk

Dave Sawchuk croit que l’avenir de l’industrie de la radio dans l’Ouest canadie passe par des propriétaires locaux, mais aussi des sujets locaux. On pourrait bientôt voir encore plus de nouvelles voix et représentations dans une ville qui évolue exponentiellement , croit-il.

Publicité

Sports 1440 n'est pas la seule station à naître des cendres de TSN 1260. D'autres employés de la défunte station ont décidés d'ouvrir une nouvelle station radiophonique sportive. Edmonton Sports Talk diffuse uniquement sur internet.

Lorsque la station TSN 1260 a fermé ses portes, d'autres employés ont décidés eux aussi d'ouvrir une autre station de sport, mais sur internet. Intitulée Edmonton Sports Talk, elle a été crée par l'animateur Dustin Nielson, et Dave Sawchuk croit qu'avoir ces deux stations sont importante.