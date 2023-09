En plein cœur du centre-ville de Moncton, le L'Nuk Lounge bourdonne d'activités. Pourtant, ce magasin de cannabis géré par des Autochtones n'est pas accrédité par Cannabis NB. Mais le L'Nuk Lounge ne se cache pas, pas même du détachement de la GRC juste au coin de la rue.

Nous ne faisons qu’exercer nos droits , clame Kyle Chaplin, cofondateur du salon. Nous nous fichons si c’est en face d’un poste de police ou d’un bureau de la Sécurité publique. Nous faisons ce qui nous semble juste. Nous exerçons notre droit de faire du commerce et notre droit de vendre des produits médicinaux.

Il ajoute que son commerce lui permet d'exprimer son identité mi'kmaw et d'affirmer ses droits ancestraux.

La boutique offre des produits dérivés du cannabis, mais aussi des champignons médicinaux, dont la vente est toujours illégale au pays. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

L’Nuk signifie "les gens" en langue mi’kmaw , renchérit-il. Ce salon est pour tout le monde, pas juste pour les membres de notre communauté. Nous essayons d’aider chaque âme qui entre dans notre boutique, peu importe sa couleur ou son origine. Tout le monde a droit aux médicaments que nous vendons ici.

Pas légal aux yeux de Fredericton

Or, son commerce n'est pas légal aux yeux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Par écrit, le ministère précise qu’au Nouveau-Brunswick, Cannabis NB est le seul détaillant de cannabis autorisé par la province et que seul Cannabis NB certifie les magasins privés légaux qui sont détenus et exploités par des détaillants privés et lancés sous leur propre bannière.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique précise qu'au Nouveau-Brunswick, Cannabis NB est le seul détaillant de cannabis autorisé par la province. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

Pour tenir boutique sur la rue Main, Kyle Chaplin et ses partenaires revendiquent des droits ancestraux et des droits issus de traités signés avec la Couronne britannique, des droits reconnus et protégés , ajoutent-ils, par les articles 25 et 35 de la Constitution canadienne .

Au cœur de leur argumentaire : les Traités de paix et d'amitié de 1760-1761, qui garantissent aux descendants des signataires autochtones des droits de chasse, de pêche et d’utilisation des terres.

La terre sur laquelle nous nous trouvons n’a jamais été cédée au gouvernement. Nous avons droit d’avoir ce type de commerce ici puisque ces terres appartiennent toujours aux Mi’kmaq.

À quelques jours de l’inauguration du L’Nuk Lounge, en avril dernier, ses propriétaires avaient livré sans gêne à la GRC une série de lettres annonçant leur ouverture et exposant leurs revendications. À ce jour, les propriétaires disent ne pas avoir obtenu de réponse de la GRC .

Une bataille de longue haleine à l’horizon

Si Kyle Chaplin affirme que ses partenaires et lui sont prêts à se rendre devant les tribunaux pour obtenir gain de cause, le professeur à l’Université de Moncton et expert en droit autochtone Serge Rousselle est d’avis que le chemin sera ardu, mais pas impossible.

Le professeur à l'Université de Moncton et expert en droit autochtone, Serge Rousselle. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

En 2005, la Cour suprême a très clairement exprimé dans l’arrêt Marshall que le droit qui était reconnu dans les Traités de paix et d’amitié de 1760-1761, c'est le droit de continuer de vendre des articles dont les Premières nations faisaient déjà le commerce en 1760-1761 [...] Et donc, la défense possible pour cette communauté autochtone sera de démontrer qu’il y avait un commerce traditionnel de cannabis existant à cette époque-là.

Serge Rousselle donne en exemple la reconnaissance du droit des Mi’kmaq et des Malécites à la pêche au homard. À l’inverse, les Mi’kmaq s’étaient justement vu refuser avec l’arrêt Marshall de 2005 le droit de couper et de vendre du bois sans observer la réglementation provinciale parce que cette activité ne faisait pas partie des activités commerciales traditionnelles des ces peuples à l’époque .

Les propriétaires estiment que l'article 25 de la Constitution canadienne leur accorde les droits nécessaires pour exploiter une boutique à Moncton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Adrien Habermacher, professeur de droit à l’Université de Moncton, ajoute qu’une telle démarche s’annonce colossale puisque les propriétaires devront recueillir des preuves adéquates auprès d’experts en histoire et en anthropologie [...] pour remplir les critères stricts établis par la jurisprudence de la Cour suprême , sans parler de la difficulté d’interpréter ces traités [...] à la transcription plus ou moins fidèle en anglais.

Du cannabis, des champignons magiques et une perquisition…

Non seulement le L’Nuk Lounge vend des variétés de fleurs séchées de cannabis qui ne sont pas approuvées par Cannabis NB, le salon vend des produits dérivés non autorisés et même des champignons magiques.

Kyle Chaplin avance que ses droits ancestraux lui permettent de tenie une boutique de cannabis au centre-ville de Moncton. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Leurs sources d’approvisionnement ne sont pas non plus reconnues. Nos fournisseurs sont des Autochtones de partout au Canada , soutient Kyle Chaplin. Tous nos produits sont testés en laboratoire, livrés avec des documents détaillant la teneur en THC ou CBD, la souche, etc.

Ces démarches avisées ne satisfont toutefois pas Cannabis NB. La société qualifie le salon d’endroit illégal qui ne relève pas du modèle provincial et précise que les magasins privés légaux qui ont été autorisés offrent des produits de cannabis sûrs et réglementés, approuvés par Santé Canada.

La boutique vend des fleurs de cannabis séchées qui ne sont pas approuvées par Cannabis NB. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Kyle Chaplin, lui, défend son entreprise.

Les champignons poussent dans le sol et sont considérés comme un médicament naturel [...] Et nous, peuple mi’kmaw, avons le droit de vendre des médicaments naturels à des fins de guérison physique et spirituelle.

Ce à quoi Serge Rousselle répond à nouveau que pour jouir de ce droit ancestral, il leur reviendra de démontrer que ces pratiques, coutumes et traditions existaient avant l’arrivée des Européens.

En attendant que le débat se règle en cour, des agents de la paix ont perquisitionné une première fois le magasin le 30 août dernier. La Sécurité publique n’a pas encore détaillé les raisons de cette perquisition, mais les propriétaires évaluent leurs pertes à 100 000 $.

Deux agents de la paix sont postés à l'entrée de la boutique de cannabis L'Nuk Lounge à Moncton. Photo : Radio-Canada

Seize heures après la saisie, nous avons rouvert nos portes, rempli nos étagères et continué comme si de rien n'était. Pour affirmer haut et fort que nous, en tant qu’Autochtones, avons le droit de nous adonner à ce type d’activités et que nous ne céderons devant aucune institution ou gouvernement , tempête Kyle Chaplin.

Malgré son emplacement exceptionnel sur la rue Main de Moncton, le L'Nuk Lounge n'est pas unique en son genre. Des dizaines de magasins de cannabis fonctionnent en marge de la loi dans les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick.