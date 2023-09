Enquête sur Julie Dufour : deux poids deux mesures, dit le conseiller Michel Tremblay

Au lendemain d’une séance du conseil municipal de Saguenay particulièrement houleuse, le conseiller municipal Michel Tremblay réitère sa demande à la mairesse Julie Dufour de quitter son siège de présidente du comité exécutif.

Mardi, la conseillère Mireille Jean a demandé à la mairesse de se retirer de la plus haute instance de la Ville, le temps de l’enquête menée à son sujet par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) en lien avec une offre d’emploi qu’elle aurait faite à Jean-Marc Crevier en 2021 pour qu’il ne se présente pas à la mairie.

Michel Tremblay rappelle que, même si une plainte a été déposée contre lui concernant des gestes qu’il aurait posés pendant la dernière campagne, aucune accusation n’a été déposée à ce sujet. C’est d'ailleurs ce que confirme Élections Québec par courriel. Michel Tremblay a néanmoins été expulsé du comité exécutif par la mairesse en juin dernier.

Questionné à l’issue de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, mercredi, l’élu a indiqué que, selon lui, il s’agit d’un cas de deux poids deux mesures, ce qu’il juge inéquitable.

Si elle l’a fait pour moi, elle devrait le faire aussi. À un moment donné, c’est deux poids deux mesures parce qu’on l’écoute et tout le monde est menteur et coupable autour, sauf elle. Elle, elle n’a pas de problème, elle n’est coupable de rien, mais elle a les mêmes plaintes que moi. Elle dit qu’elle a perdu confiance en moi. Moi, ça fait un méchant bout que j’ai perdu confiance en elle , a déclaré celui qui a également été forcé de démissionner de la vice-présidence de la Société de transport du Saguenay (STS) en raison d’éléments soulevés par les avocats de l’organisme lors du procès pour congédiement illégal intenté par Jean-Luc Roberge.

Les élus de Chicoutimi étaient réunis en conseil d'arrondissement mercredi. Photo : Radio-Canada

Qui a déposé la plainte?

Michel Tremblay dit ignorer qui a déposé une plainte contre lui à la Commission municipale du Québec (CMQ), laquelle a été transférée à Élections Québec. Le scénario est identique à celui de Julie Dufour, puisque la plainte déposée par l’ex-mairesse Josée Néron à son endroit a aussi été transférée au Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Je ne sais pas du tout. C’est flou. À un moment donné, on me dit que c’est le comité [conseil d’administration] de la STS , des fois elle dit que c’est elle. C’est flou, on ne le sait pas , a poursuivi le conseiller, qui affirme n’avoir rien fait de grave et qui confirme avoir sollicité les services d’un avocat.

Andrée Laforest suit l’affaire

Jusqu’ici, la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est aussi ministre des Affaires municipales, a commenté pour la première fois l’enquête d’Élections Québec dont fait l’objet la mairesse Julie Dufour. Elle a été questionnée à ce sujet lors de son passage au Lac-Saint-Jean aux côtés du premier ministre du Québec, François Legault.

La ministre Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada

Elle n’a pas l’intention de se mêler du dossier pour l’instant, mais assure qu’elle le suit avec attention.

Le conseil municipal, oui, j’ai regardé et écouté et j’ai eu plusieurs questions de vous tous. Maintenant, il y a des instances pour travailler avec le conseil municipal. Il y a eu certaines plaintes, on les a entendues. Ce n’est pas moi qui va m’ingérer dans la situation du conseil municipal et je vais laisser les instances et les conseillers prendre leurs décisions eux-mêmes , a déclaré celle qui est porte aussi le titre de députée de Chicoutimi à l’Assemblée nationale du Québec.

Une rencontre d’urgence à la STS

Par ailleurs, dans la foulée de la sortie du conseiller Jean-Marc Crevier sur les ondes de Radio-Canada vendredi, au cours de laquelle il a assuré qu’il dirait la vérité s’il était convoqué comme témoin au procès de Jean-Luc Roberge devant le Tribunal administratif du travail (TAT), la STS a tenu une assemblée d’urgence samedi soir.