Fermetures au centre-ville d’Arvida : le conseiller Carl Dufour n’est pas inquiet

La fermeture de plusieurs commerces au centre-ville d’Arvida n’alarme pas le conseiller municipal et président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour.

Bien que la situation le désole, il ne s'inquiète pas de l'avenir du Carré Davis. Il soutient que de nouvelles entreprises de services des commerces vont ouvrir dans les semaines et mois à venir.

Il souhaite ainsi diversifier l’offre dans son centre-ville afin d’assurer une stabilité.

On est bien partis quand même. C'est propre, c'est solide. [...] On avait une belle stabilité dans les 10 dernières années, c'est sûr qu'on avait trois cafés au centre-ville , a-t-il mentionné.

En septembre, une librairie et un service de traiteur vont ouvrir leurs portes au centre-ville d'Arvida. Dans les prochaines années, Carl Dufour aimerait bien ramener une succursale de la SAQ et une grande bannière de restauration dans le secteur.

Le conseiller Carl Dufour n'est pas inquiet pour la situation au centre-ville d'Arvida. Il assure que de bonnes nouvelles seront annoncées prochainement.

Fermetures récentes

Rappelons que plusieurs commerces ont récemment fermé leurs portes au centre-ville d'Arvida. Après le Plantes & Fleurs Café et Tite Frette, c'était au tour mardi à l’épicerie de quartier La Réserve et le Café La Réserve d’annoncer sa fermeture.

Les nombreuses embûches ont eu raison de la petite entreprise et de son café, ouverts l’an dernier, comme l'explique la propriétaire Vanessa Gauthier.

Vanessa Gauthier de l'épicerie de quartier et du café La Réserve a tout tenté pour sauver son commerce, mais en vain.

Pour traverser la pandémie, ça a été énormément d'énergie et de sacrifices. Mais c'est pas juste ça, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. [...] À un moment donné, il n'y a plus de ressources et les obstacles sont juste trop grands.

Vanessa Gauthier est convaincue d' avoir tout essayé pour sauver son commerce. Elle a cherché des solutions pendant deux ans.

En début de semaine, la boutique voisine, la Tite Frette, a aussi cessé ses opérations. Un peu plus loin, au Carré Davis, une autre fermeture est survenue au mois d'août. Il s'agit de Plantes & Fleurs Café, affilié au fleuriste du même nom, situé à quelques pas.

Mélissa Gauthier est la propriétaire de Plantes & Fleurs. Son café, ouvert il y a environ un an, a fermé au mois d'août. La rentabilité n'y était pas malgré un bon achalandage.

Les problèmes ont forcé sa propriétaire Mélissa Gauthier à faire des choix.

La main-d'œuvre c'est le premier défi. Non seulement elle est difficile à trouver, mais quand tu la trouves, elle coûte cher aussi , a-t-elle fait remarquer.

La hausse du prix des aliments a aussi fait mal à son entreprise.

D’après un reportage de Béatrice Rooney