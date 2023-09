L’ancien grand chef Arlen Dumas poursuivi au civil pour agression sexuelle

L’ancien grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, fait face à une poursuite judiciaire pour agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Avertissement : Ce texte contient des descriptions d’agressions sexuelles pouvant être choquantes pour certains lecteurs.

Dans une déclaration déposée à la Cour du Banc du Roi du Manitoba le 30 août dernier, une ancienne employée de l’Assemblée des chefs du Manitoba affirme avoir été victime d’au moins huit rapports sexuels non consensuels.

Les événements auraient eu lieu entre janvier et mars 2022, alors qu’Arlen Dumas était à la tête de l’organisation.

CBC /Radio-Canada ne divulgue pas l’identité de la plaignante en vertu de la nature des crimes allégués.

Les accusations dans le cadre de cette poursuite n’ont pas été testées devant les tribunaux et aucune accusation criminelle n'a été portée contre Arlen Dumas. La défense n'a pour l’instant déposé aucun mémoire.

La plaignante réclame 426 000 $ en dommages-intérêts à Arlen Dumas pour souffrance mentale, perte de dignité ainsi que pour couvrir des soins médicaux et thérapeutiques.

Un milieu de travail hostile et des invitations répétées

D’après les documents de la poursuite, des communications quotidiennes entre la plaignante et Arlen Dumas étaient nécessaires dans le cadre de leurs fonctions professionnelles.

Selon la victime présumée, Arlen Dumas aurait créé un environnement de travail hostile, lui envoyant des messages textes inappropriés, parfois tard dans la nuit.

L’ancien grand chef aurait eu l’habitude de l’appeler par des surnoms affectueux, faisait des commentaires non sollicités sur son apparence et saisissait toutes les occasions possibles pour être seul avec elle sur leur lieu de travail, indique la plainte.

Selon le document, M. Dumas évitait de rencontrer la plaignante pendant les heures normales de travail et l’invitait à le rencontrer dans son appartement, sa voiture et au restaurant. Elle acceptait parfois, mais aurait également trouvé des excuses pour lui échapper, relate le dossier.

En janvier 2022, la plaignante aurait accepté une sortie au restaurant avec Arlen Dumas. Ils se seraient par la suite rendus à son appartement. L’homme aurait alors tenté de l'embrasser de force alors qu'elle s’apprêtait à partir.

Deux jours plus tard, la femme aurait demandé à M. Dumas de venir la chercher chez quelqu’un. Selon le document, il l'aurait violée le lendemain matin dans son appartement, la retenant de force jusqu'à ce qu'elle perde presque conscience.

Après l’incident présumé, il aurait continué à inviter la plaignante à sortir avec lui, ce à quoi elle acceptait en raison de la position d'autorité de M. Dumas au sein de leur milieu de travail.

Quatre autres cas de rapports sexuels non consensuels auraient eu lieu entre fin février et début mars 2022. La plaignante se souvient avoir ressenti de la peur, de la honte et de l'embarras , estimant qu'elle ne pouvait pas refuser les invitations sexuelles de M. Dumas, relate le document.

En mars dernier, Arlen Dumas aurait demandé à plusieurs reprises à la plaignante de le rejoindre dans sa voiture alors qu'elle tentait de fixer avec lui des réunions professionnelles. La femme aurait finalement répondu que cela la mettait mal à l'aise.

La femme a écrit une lettre de plainte à la direction de l’Assemblée des chefs du Manitoba en mars 2022, d’après le document de la poursuite. La lettre indique que la femme aurait également soumis des preuves concernant les agressions sexuelles présumées à l’Unité des crimes sexuels de la police de Winnipeg.

À la suite d’une enquête indépendante, l’Assemblée des chefs du Manitoba a conclu en juin 2022 que l’ancien grand chef avait bel et bien sexuellement harcelé l’ancienne employée.

Arlen Dumas a été suspendu en mars 2022 et démis de ses fonctions en août 2022.

L'avocat de M. Dumas ainsi que la plaignante ont refusé de commenter l’affaire.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget