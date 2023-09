Une brasserie lance une bière pour protéger l’écosystème des Prairies

À l’occasion de son neuvième anniversaire, la brasserie saskatchewanaise Nokomis Craft Ales s’est associée à Conservation de la nature Canada pour lancer une campagne de collecte de fonds, dans le but de participer à la restauration et à la protection de l’écosystème des Prairies.

La brasserie a ainsi lancé une série limitée de canettes de bière, dénommée Hoppy Anniversary . Il s'agit pour l'entreprise de verser 0.50 $ par canette de bière achetée à l'organisation Conservation de la nature Canada.

Une canette de bière de la brasserie Nokomis Craft Ales en Saskatchewan. Photo : (Gracieuseté : Nokomis Craft Ales)

Selon le propriétaire de la brasserie située dans la municipalité rurale de Wreford No 280 en Saskatchewan, Jeff Allport, la protection de la nature est une valeur cardinale de son entreprise.

Notre objectif est de sensibiliser à l'importance de la conservation de la biodiversité dans les Prairies. Il s'agit pour nous de générer des fonds pour soutenir les initiatives de Conservation de la nature Canada visant à restaurer l'écosystème dans la zone , explique-t-il.

La nature, précise-t-il, symbolise également la source de nos ingrédients régionaux et l'inspiration de notre métier.

La bière est une boisson populaire et largement consommée, et ce partenariat offre une occasion unique pour impliquer la communauté et attirer l'attention sur d'importants problèmes environnementaux. En faisant don d'une partie des bénéfices des ventes de bière, Nokomis Craft Ales peut tirer parti de son produit pour soutenir les efforts de conservation.

Un écosystème menacé

Les revenus tirés de cette campagne serviront à financer toutes les initiatives de Conservation de la nature Canada visant à protéger l'écosystème dans les Prairies.

En effet, l'organisme a lancé en juin dernier un plan d’action afin de protéger l’écosystème dans les provinces des Prairies.

Ce projet a pour objectif de recueillir 500 millions de dollars d'ici 2030, afin de préserver plus de 5000 km2 de terre en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Selon le directeur régional de Conservation de la nature Canada en Saskatchewan, Cameron Wood, il y a une nécessité urgente de protéger cette biodiversité.

Les prairies sont en fait l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète. Et c'est quelque chose que nous négligeons souvent. Mais si l'on considère la quantité de prairies déjà perdues et le taux de perte continu que nous constatons dans les prairies du Canada, y compris ici, en Saskatchewan, on peut dire que les prairies sont en train de disparaître , s'alarme Cameron Wood.

Le plan de Conservation de la nature Canada vise à préserver plus de 5000 km2 de prairies. (archives) Photo : Radio-Canada / Emilie Dessureault-Paquette

C’est pourquoi il voit d’un bon œil cette campagne qui va permettre également de sensibiliser les populations, mais aussi de les rapprocher de la nature.

Ces merveilles que sont les prairies sont essentielles, non seulement pour leur beauté à couper le souffle et les espèces qu'elles abritent, mais aussi parce qu'elles stockent des milliards de tonnes de carbone, filtrent notre eau et contribuent à atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

Les provinces des Prairies font partie des écosystèmes les plus menacés du Canada selon Conservation de la nature Canada.

En effet,il ne reste qu'environ 18 % des prairies sauvages des grandes plaines au pays. Cependant, 600 km2 par an de cet écosystème se perdent chaque année, d'où l'importance de la sensibilisation, selon Cameron Wood.