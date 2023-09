Le Forestier en chef, Louis Pelletier, demande à Québec d'entamer une réflexion sur l'aménagement forestier pour des forêts plus résilientes face aux changements climatiques.

Louis Pelletier se dit préoccupé par la résilience des forêts du Québec par rapport aux différentes projections climatiques pour la fin du siècle.

En fonction des différents scénarios de projections d’émissions de gaz à effet de serre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoit jusqu’à 4 °C de plus en 2100 par rapport à la température moyenne entre 1850 et 1900.

Le Forestier en chef a déposé un document en ce sens à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Il estime que les pratiques forestières doivent s'adapter aux changements climatiques, dans un contexte où 15 000 kilomètres carrés de forêt ont brûlé dans la province cette année.

Le Forestier en chef croit que maintenir le statu quo n'est pas envisageable.

Si on ne se pose pas la question sur nos pratiques et qu’on perpétue les mêmes gestes, est-ce que ce sont les meilleurs gestes pour assurer cette forêt pour nos enfants et nos petits-enfants? , se demande-t-il.

Selon lui, les pratiques forestières doivent s'adapter pour réduire la vulnérabilité des forêts dans les prochaines décennies.

Louis Pelletier conseille d’ailleurs au gouvernement du Québec de prendre en compte la réalité de chaque région dans le but d'établir une vision commune de la forêt souhaitée.

Choisir ses essences

En Gaspésie, les pratiques forestières ne seraient pas adaptées aux changements climatiques.

C'est ce qu'avance le professeur d'écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Christian Messier.

Il indique que l'épinette blanche représente 80 % des arbres plantés dans la forêt publique gaspésienne après des coupes forestières, ce que confirme le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Ça a toujours été l'essence qu'on a voulu privilégier pour plusieurs raisons. Elle est moins sensible à la tordeuse des bourgeons de l'épinette que le sapin. Le climat et les sols sont propices pour cette espèce, ou l’étaient jusqu'à maintenant , précise-t-il.

Une forêt gravement affectée par la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur la Côte-Nord.

Or, cette essence n'est pas adaptée au futur climat gaspésien, compte tenu des changements climatiques, selon Christian Messier.

En Gaspésie, on risque d’avoir des étés avec des périodes de sécheresse, durant lesquelles il ne tombe pas d’eau. Les espèces comme l’épinette blanche, le sapin et les bouleaux ne sont pas bien adaptées à ces conditions , explique-t-il.

On risque d’avoir un affaiblissement des arbres, et les arbres vont être plus vulnérables aux insectes et aux maladies.

Selon lui, le plus urgent pour améliorer la résilience des forêts est de mettre fin à la pratique de la monoculture dans l'aménagement forestier.

Selon Christian Messier, une forêt résiliente est une forêt qui est capable d'absorber des perturbations, que ce soient les feux de forêt, les maladies, les champignons, ou encore les insectes, et de se régénérer.

Le professeur en écologie forestière propose de planter dès maintenant d’autres résineux, comme le pin blanc ou le mélèze, mais aussi davantage de feuillus, qui seront moins vulnérables que le sapin ou l'épinette blanche à long terme.

Des contraintes

Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, une région qui compte de nombreux emplois liés à l’industrie forestière, note plusieurs contraintes.

Le technicien forestier de formation indique que les hivers et le couvert de neige présent d’octobre à mai limitent la croissance des feuillus sur le territoire gaspésien.

Un camion de transport de bois sur une route forestière en Haute-Mauricie.

Actuellement, l’épinette blanche est l’espèce la plus résiliente. Est-ce qu’on pourrait planter d’autres essences, des feuillus? Oui, mais pas n’importe où et pas n’importe quand, parce que ça ne donnera rien. Notre climat est trop rigoureux , explique-t-il.

Plusieurs endroits sont propices aux feuillus, les vallées notamment, et en bordure des communautés.

Ça ferait peut-être même des coupe-feux naturels, parce que le feuillu est moins inflammable que le résineux , ajoute le préfet.

Des essences qui doivent répondre aux normes

Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samray, veut s'assurer que les essences qui seront récoltées dans plusieurs décennies répondent toujours aux exigences des normes du bâtiment.

Ce sont justement des résineux, comme l’épinette blanche, qui sont utilisés principalement par les usines gaspésiennes pour produire des matériaux de construction.

L'usine Boisaco de Sacré-Coeur, sur la Côte-Nord.

Il va falloir faire attention au type d’essences qui sont replantées pour avoir une diversité, mais aussi pour avoir un produit qui répond aux besoins du marché du code de la construction , indique-t-il.

Ça prend longtemps pour un arbre de pousser, mais ça prend tout aussi longtemps à modifier le code du bâtiment.

Une industrie gaspésienne proactive

Christian Messier note que l’industrie forestière est parmi une des plus dynamiques en matière d’adaptation.

Les gens du ministère, les gens de l'industrie sont sensibilisés à ça. Ils essaient d'aller beaucoup plus loin que ce que Québec leur dit de faire. Donc je trouve qu'il a une belle dynamique en Gaspésie , explique-t-il.

Au moment de publier ces lignes, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.