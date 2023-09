Érosion et hausse du niveau de la mer : quel avenir pour la Péninsule acadienne?

Dans la Péninsule acadienne, le littoral est menacé par les changements climatiques. Recul des côtes, inondations et augmentation du niveau de la mer changent les paysages des régions et des communautés côtières.

La mer monte et les côtes s’effritent à vue d’œil

Dans la Péninsule acadienne, les falaises reculent de plus en plus rapidement. La côte est généralement basse dans la région, elle est facilement érodable et se trouve dans une zone souvent frappée par les tempêtes.

Margaud Castadère fait le point sur la situation actuelle, ainsi que des scénarios qui risquent de se produire au cours des prochaines années.

2:53

L’enrochement, est-ce la solution?

Dans plusieurs régions de la Péninsule acadienne, comme sur la rue Foley à Caraquet, les répercussions de l’érosion se font déjà sentir. Des citoyens craignent même de perdre leur maison ou leur chalet.

Des municipalités se dotent de plans stratégiques pour faire face à ces enjeux.

Karine Godin a discuté des risques et des solutions proposées avec Marion Tétégan Simon, directrice scientifique à l’Institut de recherche sur les zones côtières Valorès, à Shippagan.