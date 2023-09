Le chef de la police régionale d'Halifax, Dan Kinsella, a annoncé mercredi, lors de la réunion du conseil des commissaires de police d'Halifax, qu'il démissionnerait à compter du 15 septembre.

Un chef de police par intérim sera nommé par la ville pour superviser la transition, et la recherche du nouveau chef débutera à l'automne.

Dan Kinsella occupe le poste de chef depuis juillet 2019, après avoir travaillé comme chef adjoint des opérations au service de police de Hamilton, en Ontario.

Servir comme officier de police a été un honneur incroyable, et diriger la police régionale d’Halifax dans le rôle de chef a été un moment fort de ma carrière , a-t-il témoigné dans un discours au conseil d'administration mercredi après-midi.

Il admet avoir été confronté à de nombreux défis au cours de ses quatre années à la tête de la police d'Halifax en plus de s'inquiéter de la responsabilité d’un changement progressif dans le maintien de l'ordre .

Dans un communiqué, la directrice générale de la municipalité régionale d'Halifax, Cathie O'Toole, remercie Dan Kinsella pour son leadership.

Héritage du nouveau chef

Le mandat de Dan Kinsella en tant que chef de la police a soulevé de nombreux défis qui continueront de poser problème à son successeur.

Ouvrir en mode plein écran « Interdisez les contrôles de rue », demandent ces manifestants devant la bibliothèque North Memorial, dans le quartier nord d'Halifax. Photo : CBC / Anjuli Patil

L'un des premiers actes officiels majeurs de Dan Kinsella a été de présenter des excuses en novembre 2019 pour la pratique désormais interdite des contrôles de routine, qui affectait de manière disproportionnée les citoyens noirs. Le chef s'était engagé à réparer les relations entre la police et la communauté.

Les travaux visant à mettre en œuvre les recommandations du rapport Wortley sur les contrôles de routine se poursuivent.

Le syndicat perd confiance

Le leadership de Dan Kinsella n'était pas populaire auprès des membres du syndicat de la police, qui ont organisé un vote de confiance à l'égard du chef en novembre 2022. Dean Stienburg, alors président du syndicat, a déclaré que les membres estimaient que le moral était bas et que le lieu de travail était hostile.

Le service de police a aussi un manque de personnel. Un récent rapport attribue les difficultés de recrutement en partie aux accidents de travail au nombreux départ à la retraite.

Examens de police

Ouvrir en mode plein écran Dan Kinsella, chef de la Police régionale d'Halifax, témoigne le 25 août 2022 à la Commission des pertes massives, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Durant son mandat de chef, Dan Kinsella a témoigné devant la Commission des pertes massives au sujet du jour où un homme armé a tué 22 personnes dans le centre de la province.

Il a entre autres dit à la commission qu'il pensait qu'une alerte publique aurait dû être émise beaucoup plus tôt au cours de la tragédie qui a duré 13 heures.

Ouvrir en mode plein écran La police a refoulé des citoyens s'opposant au démantèlement de campements de personnes sans-abri, le 18 août 2021 au centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Une autre question qui reviendra au successeur du chef Kinsella concerne les résultats d'un examen de l'expulsion de personnes des camps de sans-abri dans les parcs municipaux en août 2021.

Dan Kinsella remercie sa famille

Dans son annonce de retraite, il a remercié sa famille pour son soutien et son amour indéfectibles et a également remercié les familles des membres de son équipe d'être une source de force inconditionnelle pour eux .

Il a fait allusion aux défis rencontrés par les services de police au cours des dernières années et a déclaré que les membres de la police régionale d’Halifax ont servi avec patience et courage tout en démontrant leur engagement à apprendre et à se moderniser en tant qu'organisation .

Avec les informations de Shaina Luck de CBC