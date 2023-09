Une semaine avant un référendum ciblant la communauté sikhe du Grand Vancouver, la Commission scolaire de Surrey annule un contrat qui la liait au groupe Sikhs for Justice, organisateur de l’événement, en raison de publicités jugées inquiétantes. L’organisation affirme vouloir poursuivre la commission scolaire et le ministère de l'Éducation de Colombie-Britannique.

Dans une déclaration rendue dimanche, le conseil scolaire explique que l’annulation du référendum prévu à l’École secondaire Tamanawis le 10 septembre prochain, a été décidée en raison d’une violation de notre contrat de location .

Selon la commission scolaire, les organisateurs ont diffusé du matériel promotionnel où la photo de l’école était mise en évidence sous une image montrant une kalachnikov. On y voyait l’arme, qui symbolisait l’Inde, en train d’être poignardée par le bras d’un homme sikh à l’aide d’un crayon.

Les visages de Talwinder Singh Parmar, connu pour avoir orchestré l’attentat du vol 182 d’Air India, et d’Hardeep Singh Nijjar, l’ancien leader du temple Guru Nanak de Surrey, assassiné en juin dernier, étaient aussi visibles.

Malgré plusieurs tentatives pour résoudre le problème, les organisateurs n’ont pas supprimé ces images inquiétantes, et ce matériel a été diffusé partout à Surrey et sur les réseaux sociaux , peut-on lire.

Le groupe Sikhs for Justice, responsable de la logistique du référendum, dénonce la décision de la commission scolaire. Il affirme vouloir intenter un recours en justice contre le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique et le conseil scolaire pour discrimination envers les sikhs canadiens, violation de la liberté d’expression, calomnier la communauté sikhe et la campagne référendaire pour le Khalistan .

En entrevue, l’avocat de Sikhs for Justice, Gurpatwant Singh Pannun, réfute les allégations de la commission scolaire. Au contraire, dit-il, l’image en question symbolise le pouvoir d’outils démocratiques comme le référendum, représenté par le crayon, pour faire face à la violence envers la minorité sikhe en Inde, représentée par la mitraillette.

Ouvrir en mode plein écran Le territoire du Pendjab a été divisé entre le Pakistan et l'Inde lors de l'indépendance de ces pays en 1947. Photo : Radio-Canada

Ce référendum est une initiative fondamentalement démocratique et non violente , affirme l'avocat. Nous faisons la promotion du concept de voter plutôt que d’utiliser les armes.

Sikhs for Justice réfute aussi les allégations selon lesquelles le groupe n’a rien fait après que le conseil scolaire a exprimé son malaise avec les affiches publicisant l’événement. L’organisme affirme avoir rapidement répondu aux inquiétudes exprimées le 1er septembre dernier et avoir dès le lendemain remplacé les images problématiques.

Un mouvement suivi avec intérêt

Le référendum prévu le 10 septembre prochain fait partie d’un vaste mouvement en vigueur depuis 2021. Des plébiscites pour la création du Khalistan, un état majoritairement sikh dans le Pendjab indien, ont déjà eu lieu dans des villes d'Angleterre, d’Italie, d’Australie et du Canada.

L’objectif est de faire pression afin que l’Organisation des Nations unies force la tenue d’un véritable référendum sur l’avenir de cette région.

Le mouvement Sikhs for Justice accuse le gouvernement indien d’interférer dans un processus démocratique en l’amalgamant avec terrorisme et violence .

À travers leurs agents et leurs supporteurs au Canada, ils ont réussi à faire annuler l’événement , croit Gurpatwant Singh Pannun.

Par principe, nous ne commentons pas les allégations sans fondement , a répondu par courriel le consul général de l’Inde à Vancouver, Schri Manish.

Les organisateurs comptent maintenant tenir le référendum au temple Guru Nanak de Surrey, de 9 h à 17 h dimanche.