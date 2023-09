Première rentrée scolaire à la nouvelle école francophone de Vancouver

Pour la première fois, une trentaine d’élèves du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique ont pris le chemin de l'école vers l’annexe Queen Elizabeth. C’est la première rentrée depuis le jugement favorable de la Cour suprême de la province pour l’ouverture d’une école francophone à l'ouest de la rue Granville de Vancouver.

C’est une journée historique , déclare d’emblée Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone. On a notre première rentrée à l’annexe Queen Elizabeth, un bâtiment qu’on attend d’occuper depuis 21 ans. [...] C’est une célébration.

Mercredi matin, les élèves se rassemblaient dans la cour d’école, marchant main dans la main avec leurs parents.

Une grande partie des enfants présents sont des anciens de l’école Rose-des-Vents qui ont été transférés vers l’annexe en raison de son emplacement. Ce premier établissement francophone dans ce secteur de la ville offre en effet un service de proximité pour plus d’un parent. C’est le cas de Rosa Kacem, mère du petit Henri Scott, cinq ans, qui arrive à la maternelle. On habite à Kitsilano, c’est tout près pour nous , raconte-t-elle.

Pour le Conseil scolaire francophone, accueillir des élèves dans cette école est une très grande victoire.

Lorsque l'ouverture de l'école a été annoncée en juin, les élèves de l'école Rose-des-Vents ont eu le choix de rester dans leur établissement ou d'être admis dans la nouvelle école.

Pour Émilie Boulet, qui accompagne son garçon Alexis Boulet, la nature et l'environnement de cette nouvelle école ont été déterminants : un des éléments principaux, c'était vraiment le site qui est disponible ici, la forêt qui est magnifique derrière les jardins, la cour d'école qui est splendide .

La mère ajoute aussi que l’emplacement de l'établissement permet de faire le chemin en vélo et simplifie les allées et les venues au service de garde.

L'ouverture des classes francophones dans l'annexe Queen Elizabeth permet aux parents à l'ouest de la rue Granville d'avoir une école à proximité. Le CSF comptait déjà deux écoles primaires francophones à l'ouest de la rue Main de Vancouver : l'école Rose-des-Vents et l'école des Colibris.

Moi-même, je faisais partie des sceptiques qui pensaient que ça allait être difficile de mettre sur pied une nouvelle école au courant de l'été. Puis ça a été fait, puis ça a été bien mené.

La communauté est très excitée et très heureuse d'avoir cette nouvelle école. Il y a beaucoup de parents qui demeuraient dans le quartier de l'Université de la Colombie-Britannique qui étaient très loin de l'autre école , dit-elle.

Le site des possibles

L'école veut d'ailleurs intégrer la forêt et les jardins dans les enseignements, selon le directeur de l'annexe, Pierre Bibeau. On veut une école un petit peu plus verte, avec la classe nature peut-être, c’est quelque chose qu’on aimerait explorer. On parle aussi des jardins, on entend peut-être avoir une collaboration avec UBC , des étudiants francophones qui viendraient donner du temps à l’école pour travailler avec nos élèves dans le jardin , décrit-il.

Émilie Boulet, qui est aussi impliquée auprès de l’association des parents de l’école, aimerait voir se développer la panoplie de services offerts au nouvel établissement. Pour que ce soit parfait, on aimerait avoir des repas chauds servis aux enfants sur l’heure du dîner , avance-t-elle.

Le Conseil scolaire francophone aimerait voir l'école se développer pour accueillir encore plus d'élèves dans l'avenir.

En ce qui concerne le bâtiment en tant que tel, le Conseil scolaire francophone le loue, mais espère éventuellement en devenir propriétaire. C’est toujours l’objectif du CSF, c’est d’être propriétaire des locaux, des terrains où on a nos écoles, et donc ça, c’est l’objectif qu’on va poursuivre , souligne Marie-Pierre Lavoie.

Elle avoue qu’à long terme, elle espère voir l’école grossir et se développer, parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de familles ici, dans la région .

Pour l’instant, les classes s'échelonnent de la maternelle à la troisième année avec six employés qui chapeautent le tout et les inscriptions finales seront confirmées le 30 septembre.

Une rentrée sous le signe de la victoire

Pour le Conseil scolaire francophone, accueillir des élèves dans une école de l'ouest de la rue Granville pour cette rentrée est l’aboutissement d’une longue bataille judiciaire qui l'oppose au Queen Elizabeth Annex Parents Society, qui voulait garder le site pour les enfants en immersion française.

Ah, mon dieu, on a eu des causes juridiques, on a eu des parents qui ont poussé le CSF , on a eu des chiffres de recensement , raconte Marie-Pierre Lavoie. Et puis enfin, on y est.

Cependant, l’affaire n’est pas complètement close. Un procès opposant le CSF au Vancouver School Board et à la province doit débuter le 25 septembre. Il portera notamment sur la vente du site de l’annexe Queen Elizabeth au CSF .

Avec les informations de Dominique Lévesque