Ex-joueurs de la LHJMQ accusés d’agression sexuelle : que peut savoir le public?

Les deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville étaient de retour en cour mercredi avec la seconde journée d'audition des requêtes préliminaires qui porte sur l’exclusion de la preuve recueillie sur leurs téléphones. La défense a tenté de minimiser la quantité d’informations qui pourraient être diffusées pendant ces audiences préparatoires au procès.

Les avocats des deux suspects, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, plaident que la preuve qui a été accumulée en fouillant les téléphones de leur client ne peut pas être admise pour le procès puisque leurs cellulaires avaient été saisis sans mandat. Ils allèguent également que leur contenu ne peut pas être diffusé au public pendant ces audiences puisqu'il y a justement un débat sur la recevabilité de cette preuve.

Mercredi, l’élément de preuve qui inquiète particulièrement la défense est une vidéo qui aurait été retrouvée sur un des cellulaires. Les avocats demandent que son contenu soit frappé d’une ordonnance de non-publication et que sa diffusion en salle d’audience se fasse à huis clos sans la présence des journalistes et du public.

Le fait que le public en prenne connaissance est un préjudice indu et une atteinte à la dignité des personnes concernées , soutient Me Michel Lebrun, l’avocat qui représente Nicolas Daigle.

On ne peut pas remettre la pâte à dent dans le tube une fois qu’elle est sortie , ajoute pour sa part Me Charles Levasseur, l'avocat de Massimo Siciliano.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-joueur des tigres de Victoriaville, Nicolas Daigle, entre ses deux avocats, Me Pénélope Lemay Provencher et Me Michel Lebrun. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Un débat a eu lieu sur la question avec entre autres une avocate qui représente le point de vue des médias. Le juge Thomas Jacques a décidé d'ajourner les audiences jusqu’à jeudi matin pour prendre le temps de se pencher sur la question et examiner les arguments de tous les partis.

L’audience du quatrième témoin de la poursuite qui devait être entendu mercredi est donc reportée à jeudi aussi puisqu’il devait entre autres aborder ce qui se retrouve dans les téléphones.

À leur demande, en début de séance, le juge a livré une ordonnance de non-publication sur les mandats de perquisition des cellulaires tant que la preuve n’aura pas été admise et que les témoins n’auront pas été entendus.

Craintes envers la médiatisation

Dès mardi, la première journée des audiences, les avocats de la défense ont montré une certaine inquiétude par rapport à ce qui pourrait être diffusé par les médias pendant ces procédures. En plus des arguments sur les potentiels préjudices, ils ont plaidé qu’elle pourrait contaminer des témoins qui devront être entendus pendant le procès.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-joueur des tigres de Victoriaville, Massimo Siciliano, avec son avocat Me Charles Levasseur. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Même si ce n’est encore pas le véritable procès, le public a normalement accès à ce type d’audience comme c'est une étape préliminaire. Le procès se déroule devant un juge seul, il n’y a donc pas de risque pour la contamination d’un jury.

Comme c’est une cause qui implique une victime alléguée d’agression sexuelle et qu’en plus elle était mineure au moment des événements, il y a aussi déjà une ordonnance de non-publication sur l’identité de la victime et sur toutes autres informations qui pourraient permettre de l’identifier.

L’avocate de la plaignante préfère aussi limiter au maximum la diffusion d’informations. Elle plaide également pour qu’il y ait une ordonnance de non-publication sur le contenu de la vidéo et qu’il soit mis sous scellé pour en empêcher tout accès au public.

Après l'audition de ces requêtes préliminaires cette semaine, la Cour du Québec a prévu 11 jours d'audience au mois d'octobre pour présenter la preuve au juge.